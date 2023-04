D. Tusk: wizyta prezydenta Zełenskiego dobrym momentem do rozmów o przyszłej polsko-ukraińskiej współpracy

Wizyta prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego jest bardzo dobrym momentem, żeby nasz rząd zaczął rozmawiać o tym, jak ma wyglądać współpraca między Polską a Ukrainą, kiedy już będzie po tej okrutnej wojnie - powiedział w poniedziałek przewodniczący PO Donald Tusk.

Na środę, 5 kwietnia, planowana jest oficjalna wizyta prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Polsce; spotka się on z prezydentem Andrzejem Dudą i premierem Mateuszem Morawieckim. Zełenski chce się także spotkać z Polakami oraz Ukraińcami mieszkającymi w naszym kraju.

Do planowanej wizyty ukraińskiego prezydenta lider PO nawiązał w poniedziałek podczas spotkania z mieszkańcami Chełmna. "Będziemy witali w Warszawie prezydenta Zełenskiego. Poznałem go tuż po jego wyborze na prezydenta, jeszcze byłem wtedy w Brukseli szefem Rady Europejskiej i nie mam żadnych wątpliwości, że Ukraina ma wszystkie szanse, żeby z tej wojny wyjść zwycięsko, nawet jeśli dziś jeszcze trudno sobie wyobrazić, jak to zwycięstwo miałoby wyglądać" - powiedział Tusk.

"Ale być może wizyta prezydenta Zełenskiego jest takim bardzo dobrym momentem, żeby powiedzieć rządowi Mateusza Morawieckiego, aby zaczął poważnie rozmawiać o tym, jak ma wyglądać przyszłość i współpraca między Polską a Ukrainą, kiedy już będzie po tej okrutnej wojnie" - wskazał przewodniczący PO.

Jak zaznaczył, pytanie polega na tym, co zrobić, żeby "wspierając Ukrainę w jej europejskich aspiracjach równocześnie nie zapomnieć o polskich interesach". "Nie kosztem Ukrainy, nie o to chodzi, ale żeby nie powtórzyła się w megaskali sytuacja, jak ze zbożem i polskimi rolnikami" - mówił Tusk.

"To szczególnie polscy rolnicy powinni twardo domagać się od polskiego rządu, aby już dzisiaj przygotowywał taki typ współpracy i takie zapisy w procesie przystępowania Ukrainy do UE, aby pomóc maksymalnie Ukrainie, ale nie kosztem polskiego rolnictwa" - wskazał lider PO.

Dodał, że polskie firmy i polscy rolnicy rzucili się na pomoc rodzinom ukraińskim, kiedy uciekały one przed wojną. "To jest bardzo dobry punkt wyjścia do tego, aby bez żadnych kompleksów rozmawiać o współpracy gospodarczej w UE także z Ukrainą, ale miejmy świadomość, że rolnictwo ukraińskie, jeśli polski rząd dobrze tego nie przygotuje, to może być wymagający konkurent dla polskich rolników" - wskazał Tusk.

"Kompetencja wydaje się tutaj rzeczą absolutnie niezbędną" - podkreślił odnosząc się do tych przyszłych rozmów dotyczących powojennej współpracy gospodarczej z Ukrainą.