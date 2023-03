D.Tusk: zaproponuję miejsca na listach osobom z niepełnosprawnościami

Zaproponowanie na listach w wyborach osobom z niepełnosprawnościami takich miejsc, które dają szanse na wejście do parlamentu, zapowiedział w poniedziałek przewodniczący PO Donald Tusk. Wezwał też, by odsunąć od władzy tych, którzy "są gotowi upodlić kobietę".

Tusk, który spotkał się w poniedziałek z wyborcami w Strzelcach Opolskich, był pytany m. in., czy będzie działał na rzecz godnego życia osób z niepełnosprawnościami. Zapewnił, że będzie dążył do tego, by ci ludzie "mieli pełnię praw", mogli zaspokoić nie tylko potrzeby materialne, ale i mieli dostęp do dóbr kultury.

"W tych wyborach będę proponował, żeby mieli w wyborach swoją bardzo solidną reprezentację, żeby nadawali ton naszym pracom. Będę prosił waszych przedstawicieli o obecność na naszych listach i dopilnuję, żeby to były takie miejsce, żeby mieli prawie pewność, że dostaną się do parlamentu" - zapewnił.

Odniósł się także do sytuacji kobiet. "Statystyka pokazuje, że kobiety i mężczyźni głosują mniej więcej tak samo, ale to kobiety powinny rozstrzygnąć o wyniku tych wyborów, bo mają dużo poważniejszy powód żeby zmienić tę władzę" - powiedział.

"Oni nam tutaj zgotują irański model. Przeczytałem zapowiedzi tych radykalnie prawicowych polityków, którzy są dzisiaj u władzy i ubiegają się o władzę. To, co myślą o kobiecie, o przemocy w rodzinie(…), o roli kobiety wżyciu społecznym i rodzinnym, to przypomina albo najgłębsze średniowiecze, albo kraje gdzie rządzi radykalny islam, a nie Europę XXI wieku" - mówił szef Platformy.

"Chcielibyśmy, żeby kobiety korzystały ze swoich praw w pełni" - powiedział, dodając, że obecnie kobiety odczuwają skutki "złych obyczajów i złej praktyki politycznej i prawnej".

Podkreślił, że "to nie jest sprawa tylko kobiet, to jest sprawa każdej polskiej rodziny". "Nie oddawajmy ponownie władzy w ręce ludzi, którzy są gotowi upodlić polską kobietę" - powiedział Tusk.