D.Tusk: zielona, bezpieczna i czysta Polska to wystarczający powód, żeby pójść do wyborów jako zjednoczona opozycja

Zielona, bezpieczna i czysta Polska to wystarczający powód, żeby pójść do wyborów jako zjednoczona opozycja - podkreślił w czwartek lider PO Donald Tusk. Ochrona środowiska to jest interes dla państwa polskiego, polskich rodzin, małych i średnich przedsiębiorców - dodał.

Podczas konwencji programowej Platformy Obywatelskiej poświęconej klimatowi, ochronie środowiska i energetyce Tusk zwrócił się do "wszystkich ludzi dobrej woli w Polsce", którzy nie mają mentalnych i politycznych barier, o wspólną walkę o czystą planetę i czystą Polskę.

"Czysta, zielona planeta. Czysta, jasna, ciepła, zielona Polska - to są konkretne decyzje, które wymagają gruntowanej zmiany politycznej" - podkreślił Tusk. "Myliliśmy się, nie doceniając kwestii ochrony klimatu, ochrony środowiska. Mówię o tym dlatego, że taki uczciwy rachunek sumienia, jeśli chodzi o ostatnie kilkadziesiąt lat, jest potrzebny wszystkim bez wyjątku: politykom, działaczom, tym, którzy chcą Polskę i planetę ratować przed zagrożeniami klimatycznymi i ekologicznymi" - powiedział lider PO.

Podczas przemówienia Tuska na scenę weszła aktywistka trzymająca transparent z napisem: "gaz ziemny to broń dyktatorów". Szef PO w reakcji na to, dał znać, żeby kobieta mogła pozostać na scenie. "Śmiało, może pani podejść bliżej" - powiedział.

Odnosząc się do hasła z transparentu aktywistki, że "gaz ziemny to broń dyktatorów", Tusk ocenił, że można tę myśl nawet rozwinąć, wskazując, że historia Polski ostatnich lat pokazuje jak w pigułce, że ci, którzy opowiadają się za autorytaryzmem czy dyktaturą, za ciemnymi, ciasnymi ideologiami, oni też od lat wypierają problem zagrożenia klimatycznego, wypierają problem brudnych rzek, wycinania lasów, albo są sprawcami zatruwania rzek czy wycinania lasów.

Tusk podkreślił, że "ochrona środowiska to jest interes dla państwa polskiego, polskich rodzin, małych i średnich przedsiębiorców. "Na tym też można dobrze zarobić, chociaż nie jest to główny powód" - powiedział.

Zdaniem lidera PO, aby dokonać zmian w myśleniu o ochronie środowiska należy skupić energię ludzi i zjednoczyć siły polityczne. "Żeby nie było więcej w Polsce takiego kogoś, kto mówi, że niemiecka pomoc - jeśli chodzi o Patrioty i rakiety, które mają nas chronić przed ewentualnym rosyjskim atakiem - nie. To jest zachodnie, to jest niemieckie, to jest zupełnie nie do przyjęcia. Ale niemieckie śmieci, które importują, bo może sobie PiS na tym zarobić: proszę bardzo, welcome, willkommen" - powiedział ironicznie polityk.

Jak zauważył, Polska jest państwem, które "bije wszystkie rekordy", jeśli chodzi o wzrost importu śmieci. "Polska za rządów PiS-u stała się europejskim wysypiskiem śmieci, polskie rzeki za rządów PiS-u stały się ściekami" - mówił Tusk.

Według niego, nadchodzące wybory parlamentarne to "nie jest gra o zwycięstwo jakiejś partii politycznej", ale o to, czy Polska będzie po stronie "zielonej, jasnej, ciepłej, bezpiecznej".

Lider PO podkreślił, że w Koalicji Obywatelskiej są partnerzy, dla których priorytetem jest kwestia środowiska naturalnego i ochrona przed katastrofą klimatyczna. Jak dodał, w ostatnich dniach z wielkim zainteresowaniem słuchał wystąpień lidera Polski 2050 Szymona Hołowni, które dotyczyły tych samych tematów, które poruszane są na konwencji PO, tj. lasów, klimatu oraz bezpiecznej i czystej energii. "Słuchajcie, to jest właściwie jeden do jeden. My nie znajdziemy żadnych istotnych różnic między Zielonymi, Nowoczesną, Inicjatywą Polska, Ruchem Szymona Hołowni, polską Lewicą - może z nielicznymi wyjątkami - i Koalicją Obywatelską jako całością. Tutaj nie ma czego na siłę szukać rozróżnień i konfliktów" - oświadczył.

Wyjaśnił też dlaczego wciąż z "maniakalnym" uporem powtarza: "jednoczmy swoje siły". "Musimy wygrać wielką grę. To nie jest gra o zwycięstwo jakiejś partii politycznej. To nie jest i nie może być naszym celem. To nie jest moim celem, żeby zapewnić jakiejś partii zwycięstwo i hura wielka radość. Nie, ta gra jest o to, czy Polska będzie po stronie zielonej, ciepłej, jasnej, bezpiecznej. Do tej gry możemy i musimy przystąpić zjednoczeni" - powiedział Tusk.

"Nawet gdybyśmy mieli się różnić w stu innych sprawach, to ciepła Polska, zielona i bezpieczna energia, ochrona środowiska, naszych wód, naszego powietrza, to naprawdę jest więcej, niż potrzeba, żeby pójść do wyborów jako zjednoczona opozycja. To jest wystarczający powód" - dodał. Jak zadeklarował nie zrezygnuje z tego przekonania. "Właśnie dlatego, że chcemy bezpiecznej, czystej i zielonej Polski - dla nas i dzieci, wnuków - dlatego my to wygramy" - oświadczył szef Platformy.

Szef klubu KO i wiceprzewodniczący Platformy Borys Budka zapowiedział stworzenie do 2030 roku co najmniej 700 lokalnych społeczności energetycznych. "Całkowicie zmodernizujemy co najmniej 150 sieci ciepłowniczych w Polsce, wybudujemy do tego 2 tys. biogazowi, 2 mln domów zostanie objętych kompleksową termomodernizacją: dociepleniem i wprowadzeniem ekologicznych źródeł ciepła w postaci pomp ciepła oraz paneli fotowoltaicznych" - zapewnił. "Podtrzymujemy zobowiązanie, że do 2030 roku o połowę zmniejszymy ilość energii produkowanej z węgla" - dodał.

Według Budki, ci którzy próbują produkować czystą energię spotykają się z licznymi barierami. "Zlikwidujemy bariery administracyjne, zlikwidujemy wielkie monopole państwowe spółek energetycznych i gwarantujemy, że każdy kto będzie chciał swój dom podłączyć do sieci energetycznej nie będzie czekał dłużej niż trzy miesiące na to podłączenie" - powiedział szef klubu KO.

"Wprowadzimy jeden prosty rachunek za prąd, jeden prosty rachunek za gaz z jedną prostą pozycją, dzięki czemu każdy będzie mógł porównać cenę i wybrać najlepszego dostawcę" - mówił Budka. Zapewnił, że możemy w Polsce produkować nowoczesne panele fotowoltaiczne, elementy potrzebne do energetyki wiatrowej. Zwracał uwagę, że mamy też kapitał ludzki, który gwarantuje, że możemy i będziemy liderem przemian energetycznych w tej części Europy.

Mówił również, skąd wziąć pieniądze na takie przemiany. Zdanie Budki przez ostatnie siedem lat zmarnowano co najmniej 70 mld pochodzących m.in. z uprawnień do emisji CO2.

Budka zapowiedział też, że środki z Funduszu Odbudowy będą zasilały transformacje energetyczną w Polsce. "Doprowadzimy do ich jak najszybszego odblokowania" - zadeklarował. Dodał, że mówi również o funduszu spójności i funduszu sprawiedliwej transformacji. Podkreślił, że te pieniądze są przeznaczone dla Polski i dzięki tym pieniądzom Polacy będą mieli zieloną, czystą i powszechnie dostępną energię w rozsądnej cenie.