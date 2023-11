D. Wieczorek (Lewica): mamy ambitny cel, żeby w tym tygodniu zakończyć prace programowe

Rozmowy programowe w gronie KO, Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy idą bardzo dobrze, mamy ambitny cel, żeby w tym tygodniu te prace zakończyć. Protokół rozbieżności to ok. 10 punktów, m.in. kwestia legalnej aborcji - powiedział w czwartek sekretarz klubu Lewicy Dariusz Wieczorek.

Wieczorek powiedział dziennikarzom, że rozmowy programowe między partami, które mają stworzyć większość w Sejmie nowej kadencji przebiegają pomyślnie.

"Rozmowy idą bardzo dobrze, mówię o tych rozmowach programowych. Dzisiaj kolejne spotkanie, mamy ambitny cel, żeby w tym tygodniu te prace zakończyć i przedstawić ten dokument liderom do ostatecznej akceptacji, a później do akceptacji wszystkich ugrupowań koalicyjnych" - powiedział Wieczorek.

Wyjaśnił, że koalicja musi być zatwierdzona również przez organy statutowe partii.

Dziennikarze pytali, jak duży jest protokół rozbieżności, jeśli chodzi o postulaty konkretnych partii. "Jeżeli chodzi o protokół rozbieżności, on jest bardzo krótki z tego względu, że to są punkty i tych punktów w sumie jest około 10, z tego, co pamiętam" - przekazał polityk Lewicy.

Wskazał, że te rozbieżności dotyczą m.in. legalnej aborcji. Jak mówił, budzi to "duże obawy" szczególnie ze strony partnerów z Trzeciej Drogi. "To są rzeczy, które po prostu z pełną świadomością wiemy, że nie mogą się znaleźć w takiej umowie programowej, bo w umowie programowej mogą się znaleźć tylko rzeczy, które wszystkie trzy partie akceptują" - podkreślił.

Dopytywany, w których obszarach partie osiągnęły porozumienie wymienił: podwyżki dla sfery budżetowej, kwestie dot. wymiaru sprawiedliwości, środków z KPO, kwestie dot. konieczności reformy oświaty i ochrony zdrowia.

"Proszę się nie spodziewać, że w takich dokumentach znajdą się jakieś konkretne rzeczy i konkretne ustawy, to są już zdania dla nowego rządu i dla ministrów. Naszą rolą jest wskazanie kierunku, na którym szczególnie tej koalicji zależy" - zaznaczył.

Dodał, że liderzy często się spotykają i w ich gestii są takie sprawy jak obsada stanowisk, czy omówienie propozycji rotacyjnego sprawowania funkcji marszałka Sejmu.