D. Wieczorek (Lewica): w poniedziałek kolejne spotkanie liderów ws. utworzenia nowego rządu

W poniedziałek odbędzie się kolejne spotkanie liderów KO, Lewicy i Trzeciej Drogi w sprawie utworzenia nowego rządu; tego dnia odbędzie się też kolejne spotkanie zespołu, który pracuje nad umową koalicyjną - powiedział w poniedziałek w Radiu Plus poseł Dariusz Wieczorek (Lewica).

W wyborach do Sejmu, które odbyły się 15 października, Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 194 mandaty, KO - 157; Trzecia Droga (Polska 2050 i PSL) - 65; Nowa Lewica - 26; Konfederacja - 18.

W zeszłym tygodniu odbyły się rozmowy prezydenta Andrzeja Dudy z liderami komitetów wyborczych, które w nowym Sejmie będą mieli swoich przedstawicieli. Po zakończeniu konsultacji prezydent przekazał, że są dwie grupy polityczne, które twierdzą, że mają większość parlamentarną i mają kandydata na premiera. Jak powiedział, kandydatem Zjednoczonej Prawicy jest Mateusz Morawiecki, a kandydatem KO, Trzeciej Drogi i Lewicy - jest Donald Tusk. Stwierdził też, że KO, Trzecia Droga i Lewica nie mają jeszcze formalnie zawartej koalicji, nie mają umowy koalicyjnej i nie mogą podać kandydatów na ministrów.

Wieczorek został zapytany w Radiu Plus, czy jest już ustalony skład przyszłych Prezydiów Sejmu i Senatu przez KO, Lewicę i Trzecią Drogę, które razem mają większość, czyli 248 mandatów. "Liderzy to ustalają, bo te główne sprawy tak było uzgodnione, że ustalają liderzy. Oni się często ze sobą spotykają, dzisiaj jest kolejne spotkanie. I myślę, że będą to ostatecznie ustalili w tym tygodniu" - podkreślił poseł Lewicy.

"Natomiast my (jako zespół negocjacyjny - PAP) pracujemy nad tymi kwestiami programowymi" - dodał Wieczorek. Zaznaczył też, że "prace nad koalicją toczą się w normalnym tempie, wzorowo".

Pytany o to, czy Szymon Hołownia (Polska 2050), Włodzimierz Czarzasty (Lewica) i Borys Budka (KO) są wskazywani jako kandydaci na marszałka Sejmu, Wieczorek odparł, że tak. "Trzeba oczywiście o tym też dyskutować w kontekście składów Prezydiów Sejmu, Senatu i również marszałka Senatu" - podkreślił poseł Lewicy.

Dopytywany o to, w jakim czasie mogą zostać te ustalenia koalicyjne ogłoszone, Wieczorek powiedział, że "czas jest do pierwszego posiedzenia Sejmu". "Ja bym tutaj nie namawiał do tego, żeby za wcześnie odkrywać karty" - dodał.

Pytany o oczekiwania Lewicy, jeżeli chodzi o przyszły rząd, o Prezydium Sejmu i Senatu, Wieczorek odparł: "Prawda jest taka, że negocjacje i kompromis polegają na tym, że nikt ze stron negocjujących nie otrzymuje tego, co chce, bo na tym to polega". Dopytywany o liczbę resortów, które chciałaby objąć Lewica, poseł powiedział, że to też jest do ustalenia. Natomiast - jak dodał - "to pewnie będzie odzwierciedlało poziom wielkości klubów w parlamencie i łatwo to przeliczyć".

Wieczorek został też zapytany, czy umowa koalicyjna będzie szczegółowa, czy raczej ogólna. "Pracujemy nad tym dokumentem i te prace trwają już od paru dni. Sześcioosobowy zespół nad nim pracuje i dzisiaj będzie zresztą kolejne spotkanie" - przekazał poseł Lewicy.

Jak zaznaczył, "w tej chwili skupiamy się na 20 podstawowych kierunkach programowych, które uzgadniamy w ramach całej koalicji".

Na pytanie, czy kwestia aborcji będzie jakoś ujęta w umowie koalicyjnej, Wieczorek odpowiedział, że "na pewno prawa kobiet będą ujęte". "Natomiast w tej sprawie rzeczywiście jest różnica i tutaj nie ma co ukrywać" - podkreślił.

Jego zdaniem, "będzie to też wymagało przyjęcia jakiegoś pierwszego kroku i być może przywrócenia tego kompromisu (aborcyjnego - PAP), który był do tej pory" (do wyroku TK z 2020 r. - PAP). "Natomiast my oczywiście nie odstępujemy od tych naszych propozycji. Będziemy z naszymi partnerami rozmawiali, jeżeli okaże się, że nie ma zgody, to być może będziemy prosili o to, żeby wyrazili zgodę, abyśmy mogli szukać większości w tej sprawie" - zaznaczył Wieczorek.