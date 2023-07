D. Wieczorek (Lewica): w przyszłym tygodniu spotkanie liderów opozycji ws. paktu senackiego

We wtorek odbyło się spotkanie zespołu w sprawie paktu senackiego, a w przyszłym tygodniu odbędzie się spotkanie liderów opozycji w tej sprawie - przekazał we wtorek PAP poseł Dariusz Wieczorek (Lewica). Wszystko idzie ku końcowi i będzie dopinane - zapewnił.

We wtorek miało odbyć się kolejne spotkanie liderów opozycji - Donalda Tuska (PO), Włodzimierza Czarzastego (Lewica), Władysława Kosiniaka-Kamysza (PSL) i Szymona Hołowni (Polska 2050) - ws. paktu senackiego.

Wieczorek, który bierze udział w negocjacjach w sprawie paktu z ramienia Lewicy poinformował PAP, że we wtorek odbyło się spotkanie zespołu w sprawie paktu senackiego. "Sytuacja jest dynamiczna. Dzisiaj było sporo zmian, bo część z tych kandydatów (do Senatu-PAP) zrezygnowała w jakichś okręgach i trzeba było jeszcze raz wszystko przedyskutować" - powiedział poseł Lewicy.

Jak podkreślił, spotkanie liderów opozycji w sprawie paktu senackiego odbędzie się w przyszłym tygodniu. Dopytywany o dokładną datę, poseł Lewicy odparł, że jeszcze nie wiadomo. "Termin jest ustalany, bo wiadomo jak to jest z liderami, każdy ma swoje obowiązki" - zauważył Wieczorek.

Natomiast - jak zapewnił - "wszystko idzie ku końcowi i będzie dopinane".

Pod koniec lutego przedstawiciele: KO, Polski2050, Nowej Lewicy, PSL oraz Ruchu Samorządowego "Tak! Dla Polski" podpisali deklarację zawarcia w najbliższych wyborach parlamentarnych tzw. paktu senackiego. Zakłada on, że ugrupowania te nie będą wystawiać przeciw sobie kandydatów w wyborach do Senatu, ale we wszystkich okręgach wystawią wspólnych kandydatów. Będą oni wywodzić się ze wszystkich ugrupowań w proporcji proporcjonalnej do sondażowego poparcia dla każdego z nich oraz przy uwzględnieniu największych szans w określonym okręgu. Pierwszeństwo w kandydowaniu w ramach paktu będą mieli obecni senatorowie, należący do klubów opozycyjnych.

Pierwszy pakt senacki zawarły przed wyborami parlamentarnymi w 2019 roku: Koalicja Obywatelska (PO, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni), Komitet Wyborczy SLD (SLD, Lewica Razem, Wiosna) i PSL - Koalicja Polska (m.in. PSL i Kukiz'15). W ramach paktu w zdecydowanej większości okręgów opozycja wystawiła przeciwko PiS tylko jednego kandydata na senatora. Dzięki temu opozycja wspólnie wygrała wybory do Senatu - uzyskując 51 na 100 mandatów.