D. Wieczorek: Lewica w ramach paktu senackiego wystawi 8-9 kandydatów

W najbliższych dniach zostanie osiągnięte porozumienie w sprawie paktu senackiego. Lewica powinna wystawić w tzw. okręgach biorących 8-9 kandydatów - mówił we wtorek w Studiu PAP sekretarz klubu Lewicy Dariusz Wieczorek.

Wieczorek, który jest negocjatorem paktu senackiego z ramienia Lewicy pytany o efekty poniedziałkowego spotkania powiedział, że zostało ustalonych "ok. 90 proc. spraw" i "w najbliższych dniach" liderzy partii osiągną porozumienie odnośnie wystawianych kandydatów.

"Plan jest taki, że czekamy na ogłoszenie wyborów przez pana prezydenta, no i wtedy chcielibyśmy ogłosić również stu kandydatów do Senatu" - powiedział poseł Lewicy.

Pytany o podział mandatów w 65 "biorących" okręgach senackich wytypowanych jako te, w których opozycja ma największą szansę na wygraną z PiS, powiedział, że Lewica powinna wystawić 8-9 kandydatów, Trzecia Droga ok. 11-12 a Ruch Samorządowy "Tak! Dla Polski" ok. pięciu. Reszta ma przypaść Koalicji Obywatelskiej.

Wieczorek podkreślił, że w przypadku pozostałych "trudniejszych" 35 okręgów, pakt ma wystawić najsilniejsze kandydatury, niezależnie od przynależności partyjnej.

"Nie poddajemy się tam, (...) bez względu na to, która z partii rekomenduje kandydata, wybieramy najlepszego. Stąd w tych okręgach w niektórych robimy badania, bo mamy trzech czy czterech kandydatów zgłoszonych przez poszczególne partie i wybierzemy najlepszego kandydata" - powiedział.

Poseł Lewicy pytany o to w ilu ze 100 okręgów pakt senacki może nie wystawić żadnego kandydata odpowiedział, że na razie jest mowa o jednym takim przypadku, gdzie kandydat "nie będzie chciał mieć logo paktu senackiego". Jak ustaliła PAP, chodzi o Jana Marię Jackowskiego, kandydującego z okręgu płockiego (woj. mazowieckie).

Pod koniec lutego przedstawiciele: KO, Polski 2050, Nowej Lewicy, PSL oraz Ruchu Samorządowego "Tak! Dla Polski" podpisali deklarację zawarcia w najbliższych wyborach parlamentarnych tzw. paktu senackiego. Zakłada on, że ugrupowania te nie będą wystawiać przeciw sobie kandydatów w wyborach do Senatu, ale we wszystkich okręgach wystawią wspólnych kandydatów. Będą oni wywodzić się ze wszystkich ugrupowań w proporcji proporcjonalnej do sondażowego poparcia dla każdego z nich oraz przy uwzględnieniu największych szans w określonym okręgu. Pierwszeństwo w kandydowaniu w ramach paktu będą mieli obecni senatorowie, należący do klubów opozycyjnych.

Pierwszy pakt senacki zawarły przed wyborami parlamentarnymi w 2019 roku: Koalicja Obywatelska (PO, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni), Komitet Wyborczy SLD (SLD, Lewica Razem, Wiosna) i PSL - Koalicja Polska (m.in. PSL i Kukiz'15). W ramach paktu w zdecydowanej większości okręgów opozycja wystawiła przeciwko PiS tylko jednego kandydata na senatora. Dzięki temu opozycja wspólnie wygrała wybory do Senatu - uzyskując 51 na 100 mandatów.

