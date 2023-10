Dąbrowa Górnicza: W. Czarzasty: proponuję protest obywatelski przeciwko referendum

Lider partii Nowa Lewica Włodzimierz Czarzasty zaproponował w czwartek protest obywatelski "PiS bierze, ja nie biorę". "Pójdziemy do komisji wyborczych i odmówimy wzięcia karty referendalnej" - mówił Czarzasty podczas konferencji prasowej w Dąbrowie Górniczej.

Wicemarszałek Sejmu poinformował, że zwróciła się do niego osoba, która powiedziała, że boi się nie przyjąć karty do głosowania w sprawie referendum, ponieważ "boi się o to, że jego rodzina zostanie zwolniona z pracy i będą przeciwko tej osobie wysnuwane sankcje".

"To jest przerażające, że zastraszyliście ludzi do tego stopnia, że ludzie boją się was i donosicieli z komisji wyborczej" - zwrócił się do PiS Czarzasty. "Chcę zaproponować całemu społeczeństwu protest obywatelski pod hasłem +PiS bierze, ja nie biorę+" - dodał.

Protest ma polegać na tym, że głosujący odmawiają przyjęcia karty wyborczej ws. referendum i informują komisję wyborczą, aby ta odnotowała na niej odmowę. "Wtedy to nie będzie wpływało na frekwencję w ramach tego referendum" - podkreślił Czarzasty.

Posłanka Anna Maria Żukowska, odniosła się na konferencji do afery "Pandora gate".

Jak podał w środę portal i.pl, youtuber i performer Sylwester Wardęga "ujawnił szokujące fakty związane z czołowym polskim YouTuberem Stuartem Burtonem, znanym jako +Stuu+". "Chodzi o jego relację z 13-letnią dziewczynką. Nie bez winy ma być też inna znana postać polskiego internetu - Michał +Boxdel+ Baron" - pisze i.pl. "Z kolejnych doniesień wynikało, że on i inne gwiazdy sieci dopuszczały się karalnych czynów. Głos w sprawie zabrał Sylwester Wardęga, który w najnowszym materiale ujawnił prywatne wiadomości, które Stuu i jego koledzy mieli wymieniać z niepełnoletnimi fankami. Z ujawnionych materiałów wynika, że słynny YouTuber miał m.in. opisywać 13-latce swoje erotyczne sny, a także spotykać się z nieletnią poza siecią" - napisano w i.pl.

Według Żukowskiej pomimo wydanego oświadczenia ze strony premiera Mateusza Morawieckiego, rząd nie zrobił nic, aby zapobiec tego typu sytuacjom.

"Jakie kary mają spotkać tych, którzy wykorzystywali te młode dziewczyny - tych pedofilów? Będziecie traktować ich jak księży? Wyślecie ich na inny kanał na Youtubie?" - zwróciła się do premiera Żukowska.

"Minister Ziobro podwyższa karę za wszystkie przestępstwa. Za kradzież tablicy rejestracyjnej - 5 lat pozbawienia wolności, za zuchwałą kradzież ze sklepu 3 batoników - 16 lat za kratami. Jednak dziwnym trafem nie została podniesiona sankcja za ukrywanie informacji o charakterze pedofilskim - za wskazany czyn grożą maksymalnie 3 lata więzienia" - podkreśliła posłanka.

Według niej, w walce z pedofilią powinno się zacząć od prewencji, a nie tylko od "zapełniania cel w więzieniach". "Tych krzywd się już nie odwróci. Rząd powinien temu zapobiegać. Powinien uruchomić telefon zaufania, informować dzieci o tym telefonie, zorganizować szkolenia antyprzemocowe, edukację o cyberbezpieczeństwie i przede wszystkim zapewnić dostęp do psychologa i psychiatry dla dzieci i młodzieży" - mówiła Żukowska.

Konferencja prasowa odbyła się w otoczeniu nowootwartego dworca kolejowego w Dąbrowie Górniczej. Od środy pochodzący z 1888 roku budynek znów obsługuje pasażerów. Renowację przeszła ceglana elewacja obiektu, która została wyczyszczona, a jej ubytki uzupełniono. Dworzec zyskał również iluminację podkreślającą jego walory architektoniczne nocą, a także podświetlany napis i zegar.

"Dworzec powstał dzięki determinacji samorządowców. Przekonaliśmy posłów, spółki kolejowe, do tego, żeby zainwestować i wybudować centrum przesiadkowe wraz z dworcem. Dołożyliśmy się do tego jako mieszkańcy Dąbrowy Górniczej, aby przebudować tory. Zaprosiliśmy do współpracy Metropolię, pozyskaliśmy środki unijne. Powstało miejsce, które wreszcie jest powodem do dumy" - podkreślił prezydent Dąbrowy Górniczej Marcin Bazylak.

Zastępczyni prezydenta Bożena Borowiec dodała, że to nie koniec zmian w Dąbrowie Górniczej. Miasto chce uruchomić połączenia kolejowe bezpośrednio do Krakowa. "Mamy nowy dworzec i teraz chcemy wszędzie stąd jeździć. To jest tylko 76 kilometrów i ja to załatwię" - oznajmiła Borowiec.