Dane osobowe migrantów trafiły do wielkiej kryminalnej bazy danych

Europejska agencja graniczna Frontex gromadzi dane osobowe tysięcy migrantów i udostępnia je unijnej agencji współpracy organów ścigania Europol. Te działania są prowadzone bez uprzedniej weryfikacji.

Europejski Inspektor Ochrony Danych Wojciech Wiewiórowski w trakcie wysłuchania przed komisją wolności obywatelskich, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych Parlamentu Europejskiego stwierdził, iż „podczas audytu agencji Frontex zauważyliśmy, że Frontex nie weryfikuje i nie ocenia informacji dotyczących danych osobowych, ale automatycznie przekazuje wszystkie te zebrane informacje do Europolu”.



Te działania, jak podkreśla unijny urzędnik, stanowią zagrożenie dla poszanowania prywatności osób, które zostały objęte działaniami Frontexu. Dane, które są wysyłane z Frontexu do Europolu są objęte programem PeDRA (Processing of Personal Data for Risk Analysis), który został zainicjowany po zamachach terrorystycznych przeprowadzonych przez ISIS w Paryżu w 2016 roku.

Frontex dostarcza z automatu dane wszystkich migrantów do wielkich baz kryminalnych Europolu

Według śledztwa dziennikarskiego przeprowadzonego przez Balkan Investigative Reporting Network (BIRN) Frontex rozszerzył swój program PeDRA o gromadzenie danych osobowych migrantów i uchodźców w celu wprowadzenia ich do ogromnych kryminalnych baz danych Europolu.