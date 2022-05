Dania i Litwa chcą szybkiego przyjęcia Finlandii do NATO

Dania będzie naciskać na szybkie przyjęcie Finlandii do NATO - oświadczyła w czwartek duńska premier Mette Frederiksen. Za wejściem tego kraju do NATO jest także Litwa. Tego dnia prezydent i premier Finlandii ogłosili, że ich kraj powinien jak najszybciej wstąpić do Sojuszu.

"Dania oczywiście ciepło przywita Finlandię w NATO. (To) wzmocni NATO i nasze wspólne bezpieczeństwo. Dania zrobi wszystko, aby po formalnym złożeniu wniosku szybko przeprowadzić proces akcesyjny" - napisała na Twitterze Frederiksen.

Przystąpienie Finlandii do NATO kardynalnie zmieniłoby sytuację bezpieczeństwa w regionie bałtyckim – oznajmił w czwartek szef MSZ Litwy Gabrielius Landsbergis. Minister obrony narodowej Arvydas Anuszauskas stwierdził, że ten krok osłabi pozycję militarną Rosji

Obecność Finlandii w NATO "to ogromne wzmocnienie Sojuszu i ogromne wzmocnienie regionu bałtyckiego" - powiedział Landsbergis dziennikarzom.

Anuszauskas podkreślił, że przystąpienie Finlandii do Sojuszu otworzyłoby Litwie i krajom bałtyckim "północny szlak", którym można by planować przybycie posiłków.

Prezydent Finlandii Sauli Niinisto i premier Sanny Marin oznajmili w czwartek, że ich kraj powinien ubiegać się o członkostwo w NATO możliwie jak najszybciej. Prawdopodobnie w niedzielę rząd Finlandii formalnie zdecyduje o ubieganiu się o członkostwo, a parlament ma się tym zająć w poniedziałek.