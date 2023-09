Dariusz Piontkowski: nowy rok szkolny bez dużych zmian

Nowy rok szkolny 2023/2024 będzie rokiem kontynuacji tego, co działo się w edukacji w poprzednich latach. Nie powinno być dużych zmian – ocenił w piątek na konferencji prasowej w Białymstoku wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski.

"W tym kolejnym roku szkolnym nie powinno być bardzo dużych zmian. Będą to raczej kontynuacje tego, co działo się w poprzednim roku i w poprzednich latach" - powiedział wiceminister na wspólnej konferencji z podlaską kurator oświaty Beatą Pietruszką.

Minister dodał, że będą realizowane nowe działania, których efektem ma być coraz bardziej nowoczesna szkoła. Wymienił nowy przedmiot w szkołach ponadpodstawowych: biznes i zarządzanie, w ramach którego młodzież ma praktycznie poznawać te zagadnienia, doposażanie uczniów klas IV szkół podstawowych w laptopy (projekt Ministerstwa Cyfryzacji), a także nauczycieli w laptopy (bony dla nauczycieli na zakup laptopów) czy szkolenia dla nauczycieli z wykorzystania najnowszego sprzętu. Podkreślał, że powinno to pozwolić - jeszcze szerzej niż dotychczas - wykorzystywać nowoczesne narzędzia w szkole, choć nie należy zapominać o tym, że tym, który przekazuje wiedzę jest nauczyciel.

Piontkowski poinformował, że wkrótce zaczną się dostawy do samorządów laptopów dla czwartoklasistów, będą je dostarczać firmy, które wygrały przetargi na ten sprzęt.

"To samorządy wskazują miejsca, do których przedsiębiorcy, którzy wygrali przetargi, będą dostarczali sprzęt" - dodał.

"Chcemy, aby szkoła była szkołą nowoczesną, stad taka ważna zmiana w przedmiotach" - powiedział Piontkowski o zastąpieniu przedmiotu podstawy przedsiębiorczości przedmiotem biznes i zarządzanie.

"To jest realizacja postulatów także środowisk ekonomicznych, gospodarczych, które domagały się, aby ten przedmiot był nie tylko i wyłącznie przedmiotem teoretycznym, ale także pozwalał uczniom na zdobycie praktycznych umiejętności (...). Nowością w tym przedmiocie jest również to, że będzie mógł to być przedmiot wybierany przez uczniów jako przedmiot rozszerzony, z którego potem będą mogli zdawać maturę" - powiedział Piontkowski.

Dodał, że jeżeli uczeń wybierze taką wersję, to w ramach matury rozszerzonej będzie przygotowywał - pod opieką nauczyciela - projekt przedsięwzięcia biznesowego.

"Chcemy, aby szkoły były jak najlepiej wyposażone, stąd znaczące pieniądze, które przeznaczane są na funkcjonowanie szkół. Ale poza tym, że szkoła na być nowoczesna, ma używać nowoczesnych narzędzi, to jednocześnie ma być szkołą, która uczy patriotyzmu" - mówił Piontkowski. Wymienił w tym kontekście kontynuację przedmiotu historia i teraźniejszość czy program wycieczek po Polsce "Poznaj Polskę", z którego - jak podał - w całym kraju skorzystało ponad 1 mln uczniów.

"Chcemy, aby uczniowie znali historię najnowszą, bo to ona w najsilniejszym stopniu wpływa na to, jak postrzegamy rzeczywistość" - dodał wiceminister.

W Podlaskiem rok szkolny rozpocznie ok. 130 tys. uczniów. Wojewódzka inauguracja odbędzie się w Brańsku.

Podlaska kurator oświaty Beata Pietruszka powiedziała, że szkoły są do tego przygotowane. Nie ma zgłoszeń, aby gdzieś były jakieś problemy, które by to rozpoczęcie uniemożliwiały czy utrudniały.

"Jesteśmy przygotowani do rozpoczęcia roku szkolnego. Cieszymy się, że nie ma na razie - i miejmy nadzieję, że nie będzie - żadnych nadzwyczajnych wydarzeń" - powiedziała Beata Pietruszka.

Kurator powiedziała, że są wydawane zgody na zatrudnienie w niektórych placówkach nauczycieli, którzy są w trakcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych, mają je niepełne (kuratorium ma 213 takich wniosków; podobnie jak w ubiegłych latach), ale nie ma sygnałów, aby gdzieś nauka jakiegoś przedmiotu była zagrożona z powodu braku nauczyciela.

"Nie dotarła taka informacja do nas. Nie mamy zgłoszenia, że nie będzie lekcji, bo nie ma nauczyciela" - powiedziała kurator. Dodała, że problemy mogą być zwłaszcza w małych miejscowościach, gdzie może brakować np. nauczyciela muzyki czy plastyki na dwie godziny lekcyjne czy specjalisty od rewalidacji.

