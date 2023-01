Davos: Cieszyński: liczymy na ściągnięcie do Polski kolejnych inwestycji m.in. w obszarze cyfryzacji

Liczymy, że w wyniku licznych spotkań podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos uda się ściągnąć do Polski kolejne inwestycje, także w obszarze szeroko rozumianej cyfryzacji – powiedział PAP pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa Janusz Cieszyński.

Cieszyński, który towarzyszy premierowi Mateuszowi Morawieckiemu podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, zaznaczył, że szef rządu odbędzie liczne spotkania z przedstawicielami światowego biznesu.

Davos - dodał Cieszyński - to "miejsce gdzie spotykają się decydenci z całego świata, prezesi największych koncernów", a polskiej stronie "zależy nam na tym, aby jeszcze częściej wybierali Polskę, jako miejsce gdzie powstają ich inwestycje". Podkreślił jednocześnie, że Polska "jest aktywnym uczestnikiem dyskusji o tym, jak wygląda świadczenie usług w internecie, a do tego niezbędne są spotkania takie jak w Davos".

Według Cieszyńskiego, Polska w wielu obszarach jest na czele, jeśli chodzi o regulacje cyfrowe. "To co robimy np. w dziedzinie ochrony przed cyberprzestępczością budzi duże zainteresowanie rządów i firm. Mamy innowacyjne podejście do tych spraw i to się podoba" - powiedział.

"Liczymy, że w wyniku tych spotkań, które przed nami, uda się do Polski ściągnąć kolejne inwestycje, także w obszarze szerokorozumianej cyfryzacji" - podkreślił Cieszyński.

Dopytywany inwestycje jakich firm mogą zostać ściągnięte do Polski, zaznaczył, że takie rozmowy lubią ciszę. "O wynikach takich rozmów informujemy, kiedy zapadną ostateczne decyzje" - uciął.

Cieszyński podczas wizyty w Davos ma wziąć udział w jednym z paneli, który odbędzie się w Domu Ukraińskim. "Będziemy mówić o wspólnych inicjatywach, działaniach Polski w zakresie wsparcia Ukrainy. Tu się udało zrobić sporo: dostawa 20 tysięcy terminali Starlink, czy budowa serwerowni na potrzeby ukraińskiej administracji państwowej" - wymienił minister.

Teraz - dodał - "współpraca powinna przynieść owoce w zakresie ułatwień dla obywateli". "Pracujemy nad rozwiązaniami, które umożliwią honorowanie cyfrowych dokumentów z Polski na terenie Ukrainy i ukraińskich na terenie Polski. O tym będziemy rozmawiać" - zapowiedział. Pytany na jakim etapie są prace dotyczące wzajemnego honorowania dokumentów minister wskazał, że na etapie uzgodnień techniczno-prawnych. "Myślę, że zmierza to w kierunku pozytywnego finału. Nowe usługi ruszą w tym roku" - powiedział.

Pytany o projekt ustawy o aplikacji mObywatel, który przewiduje, m.in. zrównanie dokumentu elektronicznego z plastikowym dowodem osobistym, Cieszyński wskazał, że w tym tygodniu będzie on rozpatrywany przez Stały Komitet Rady Ministrów. "Ten projekt, za który odpowiada minister Adam Andruszkiewicz, jest już na bardzo zaawansowanym etapie uzgodnień. Zależy nam, aby te przepisy jak najszybciej weszły w życie"- zaznaczył.

Zapytany z kolei o kwestię cyberataków na Polskę, Cieszyński podkreślił, że zespoły zajmujące się zabezpieczeniem państwa i jego instytucji w obszarze cyberbezpieczeństwa pracują 24 godziny na dobę. "Obserwujemy zwiększoną liczbę ataków, także na serwery rządowe, natomiast do tej pory udało się uniknąć jakichkolwiek istotnych przerw w ich funkcjonowaniu. Było to możliwe przede wszystkim dzięki wielkiemu zaangażowaniu instytucji za to odpowiedzialnych" - powiedział minister.