Davos: Prezydent Duda: dzisiaj podstawową prośbą zgłaszaną przez Ukraińców jest amunicja i czołgi

Dzisiaj podstawową prośbą, którą zgłaszają Ukraińcy jest po pierwsze amunicja, której bardzo potrzebują, a po drugie czołgi; potrzebują oni broni, która jest na wyposażeniu Sojuszu Północnoatlantyckiego - powiedział we wtorek w Davos prezydent Andrzej Duda.

Prezydent, który uczestniczy w Światowym Forum Ekonomicznym w Davos został zapytany we wtorek na briefingu prasowym, czy prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przed spotkaniem w Davos prosił go o wsparcie w konkretnych sprawach.

"To jest cały czas niekończąca się prośba od samego początku, od kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę w lutym zeszłego roku - broń, broń i jeszcze raz broń. Wszelkiego rodzaju wsparcie. Ukraina mówi tak: już karabinów nie potrzebujemy, karabiny są. Natomiast potrzebują dzisiaj tego sprzętu bardziej zaawansowanego, właśnie tych nowoczesnych technologii, tego sprzętu bardzo nowoczesnego. I myśmy taki sprzęt już Ukrainę przekazali" - powiedział prezydent Duda.

Prezydent zwrócił uwagę, że "nasze armatohaubice Krab dzisiaj pomagają Ukrainie odpierać rosyjskie ataki i są przez Ukraińców bardzo chwalone". "Ja wielokrotnie z ust i pana prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, jego doradców i wojskowych ukraińskich słyszałem superlatywy na temat tego naszego sprzętu. Nie wspomnę o naszych Piorunach (przeciwlotnicze zestawy rakietowe - PAP), które zrobiły furorę na Ukrainie pomagając ukraińskim wojskom w zwalczaniu rosyjskich samolotów i helikopterów" - mówił Andrzej Duda.

Natomiast - jak stwierdził - "dzisiaj podstawową prośbą, którą zgłaszają jest po pierwsze amunicja, której bardzo potrzebują, a po drugie czołgi". "Ale mówią tak: nie potrzebujemy tyle czołgów postsowieckich, bo do tych czołgów kończą się zapasy amunicji, my potrzebujemy dzisiaj tej broni, która jest na wyposażeniu Sojuszu Północnoatlantyckiego. Stąd prośba o czołgi Leopard. Bardzo silna i wielokrotnie powtarzana ze strony ukraińskiej, na którą my odpowiedzieliśmy naszą deklaracją. I mamy nadzieję, że uda się ten proces zbierania czołgów dla Ukrainy zrealizować" - podkreślił prezydent.

Zwrócił też uwagę na ogromne wsparcie ze strony Stanów Zjednoczonych, które cały czas płynie na Ukrainę. "Polska zresztą też wiele tej pomocy już do Ukrainy wysłała, ale prawda jest następująca, że to właśnie ta pomoc pozwala ukraińskim wojskom zatrzymywać rosyjską inwazję" - powiedział prezydent.

W zeszłą środę we Lwowie prezydent Duda oświadczył, że Polska podjęła decyzję o przekazaniu Ukrainie kompanii czołgów Leopard 2 (10-14 wozów) w ramach budowania międzynarodowej koalicji w tej sprawie. Jak podkreślił, "przede wszystkim chcemy, żeby była to koalicja międzynarodowa". Prezydent wskazał, że chodzi o to, by taka koalicja przekazała taką liczbę czołgów, by łącznie stanowiły one istotną siłę bojową - jak wskazał, chodzi o brygadową grupę bojową.

W piątek szef Gabinetu Prezydenta Paweł Szrot stwierdził, że taka koalicja już funkcjonuje, a w jej skład wchodzą m.in. Finlandia i Dania - państwa, które również mają Leopardy na wyposażeniu swoich armii.

Ponieważ Leopardy są produkowane przez Niemcy, kluczowa jest zgoda tego kraju na przekazanie ich innemu państwu, niewchodzącemu w skład NATO. Wicekanclerz Niemiec i minister gospodarki Robert Habeck z partii Zielonych stwierdził, że Niemcy "nie powinny stawać na drodze w tej sprawie".

Poparcie dla inicjatywy przekazania Ukrainie nowoczesnych czołgów wyraził też Pentagon oraz sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak zapowiedział, że przekaże Ukrainie brytyjskie czołgi Challenger 2.

Leopard 2 to czołg podstawowy produkowany przez niemiecki koncern Krauss-Maffei Wegmann. Jego pierwsze wersje weszły na wyposażenie niemieckiego wojska w latach 1979-1980; od tej pory powstają kolejne wersje pojazdów. Obecnie Leopardy 2 używane są przez wiele państw Europy, w tym Niemcy, Polskę, Turcję, Hiszpanię, Grecję, Danię czy Norwegię, a także państwa spoza NATO - np. Szwecję, Finlandię, Austrię oraz Szwajcarię.