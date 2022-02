Debata KO: Polski Ład to bubel prawny

Polski Ład jest uderzeniem w polskich przedsiębiorców, jest też bublem prawnym, wprowadzonym bez wystarczających konsultacji; powinien zostać zawieszony i poprawiony - takie głosy dominowały podczas zorganizowanej przez KO w środę debaty na temat nowych przepisów podatkowych.

Do debaty zatytułowanej "Nowy (nie)Ład Podatkowy czarnym snem księgowych, biur rachunkowych, podatkowych, administracji skarbowej" zaproszeni zostali przedstawiciele organizacji przedsiębiorców i innych grup, których dotyczą przepisy Polskiego Ładu. Wszystkie głosy, jakie można było usłyszeć podczas środowej, debaty były krytyczne.

Przemysław Pruszyński z Konfederacji Lewiatan przekonywał, że największe błędy Polskiego Ładu to tempo wprowadzenia, objętość dokumentu i liczba zmian oraz wzrost obciążeń dla przedsiębiorców. Absurdalne, jego zdaniem, jest "naliczanie od wszystkiego składka zdrowotnej". Z kolei objaśnienia, jakie wydaje w związku z Polskim Ładem Ministerstwo Finansów, są niejednokrotnie sprzeczne z przepisami ustawowymi - mówił.

"Trzeba zawiesić Polski Ład i za kilka miesięcy przedstawić nową kompleksową nowelizację" - apelował Pruszyński.

Piotr Podgórski z Przedsiębiorców.pl ocenił, że nazywanie tego Polskim Ładem, co miało być nawiązaniem do amerykańskiego New Dealu, jest nieporozumieniem. Zwracał uwagę, że mogą pojawić się ogromne koszty wprowadzenia tych przepisów podatkowych, a istotną ich część mogą stanowić koszty przyszłych odszkodowań. Nawiązał do powiedzenia, że pewne są tylko śmierć i podatki. "Tu mamy odwróconą kolejność - najpierw podatki, potem śmierć - wiele podmiotów zastanawia się, czy nie ogłaszać upadłości w związku z tymi zmianami" - mówił. Wiele firm, dotkniętych przez pandemię, ostatecznie dobito Polskim Ładem - ocenił.

Przedstawicielka Krajowej Administracji Skarbowej Agata Jagodzińska narzekała, że pracownicy służb skarbowych są w związku z wejściem Polskiego Ładu przeciążeni, niedoinformowani, a muszą zajmować się Polskim Ładem kosztem innych zadań. Powątpiewała, czy urzędnicy są w stanie dobrze opanować te przepisy, tym bardziej, że zarabiają ok. 3 tys. zł. "Nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego ogarnąć" - powiedziała.

O podwyżki dla skarbówki w związku z wejściem życie Polskiego Ładu zaapelował Piotr Szumlewicz ze Związkowej Alternatywy. Zaapelował też o wyeliminowanie z Polskiego Ładu tzw. ulgi dla klasy średniej, powodującej jego zdaniem więcej komplikacji niż zysków dla tej grupy (osób zarabiających od 5701 zł do 11 141 zł brutto).

Debatę podsumowywali posłowie KO, którzy organizowali konferencję. Mirosława Nykiel zwracała uwagę, że we wszystkich uwagach przedstawicieli organizacji przedsiębiorców wskazywano na ominięcie konsultacji społecznych przy tworzeniu Polskiego Ładu. Ta największa reforma prawa podatkowego od 30 lat pisana była na kolanie, a wprowadzana na szybko, bez konsultacji - mówiła posłanka. Obecnie, jak dodała, potrzebne jest zawieszenie Polskiego Ładu i wydłużenie terminu jego vacatio legis.

Małgorzata Janyska zapewniła przedsiębiorców, że w przyszłości zostanie przywrócona możliwość "normalnego prowadzenia działalności". Zapowiedziała zorganizowanie okrągłego stołu w sprawie nowego prawa gospodarczego. Jego celem będzie wyprostowanie tego wszystkiego, co znalazło się w Polskim Ładzie. "Oprócz dobrego samopoczucia ludzi władzy i bilboardów mamy tylko problemy dla zwykłych przedsiębiorców" - dodała Janyska.

Były wiceminister finansów Janusz Cichoń podkreślał, że w przypadku Polskiego Ładu "mamy do czynienia z gigantycznym bublem prawnym". Przepisy są niejasne, niespójne, a całe odium spada na urzędników skarbowych. "Nikt się dzisiaj w tym nieładzie nie orientuje" - ocenił Cichoń. Zwracał uwagę, że w Polskim Ładzie jest niejednolita podstawa opodatkowania, bo gdyby wprowadzono jednolitą, okazałoby się, że tak naprawdę nie ma kwoty wolnej w wysokości 30 tys. zł.

"Nowy Ład-nieład jest bezprecedensowym uderzeniem w polskich przedsiębiorców" - powiedział Cichoń. Przedsiębiorcy zostali bowiem obciążeni dodatkowymi ciężarami, głównie składką zdrowotną. Przypomniał zarazem, że postulat żeby zawiesić Polski Ład nie spotkał się z akceptacją rządzących. Ci ostatni wręcz zapowiadają, że będą rozszerzać Polski Ład. "To brzmi jak groźba" - ocenił Cichoń.

Także Andrzej Domański z Instytutu Obywatelskiego ocenił, że Polski Ład jest "kolejnym kamieniem, który ciągnie polskich przedsiębiorców w dół".

1 stycznia weszła w życie podatkowa część Polskiego Ładu, podnosząca kwotę wolną do 30 tys. zł oraz drugi próg podatkowy do 120 tys. zł. Jednocześnie znikła ulga umożliwiająca odliczanie od podatku części (7,75 proc.) składki zdrowotnej, wynoszącej 9 proc. Ma to zrekompensować tzw. ulga dla klasy średniej, czyli dla osób zarabiających miesięcznie od 5 tys. 701 zł do 11 tys. 141 zł. Niedługo po wejściu przepisów w życie pojawiły się doniesienia m.in. o nauczycielach, którzy otrzymali w związku z tym na rękę niższe pensje.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński, pytany w środowym wywiadzie dla PAP, jak ocenia problemy, które wynikły na początku wprowadzenia Polskiego Ładu, powiedział, że nie dziwi się, że pojawiła się krytyka tego, co wydarzyło się z częścią pierwszych wypłat, bo tu mamy do czynienia z czymś, co trzeba naprawić i co jest bolesne. "Przypuszczam, że ci, którzy to przygotowywali na poziomie politycznym, półpolitycznym, niezupełnie zapanowali nad tym, co jest im podległe i tam, być może, zadziałał brak dostatecznych kwalifikacji, być może także i brak dobrej woli" - mówił. Dodał, że "potrzebna jest tu radykalna naprawa" i "są potrzebne decyzje o charakterze politycznym, w tym personalne".