Debata w klubie KO, czy można rozpoznać rosyjskiego agenta wpływu

Czy można przygotować przewodnik, według którego pozna się rosyjskiego agenta wpływu - nad tym zastanawiali się w środę parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej podczas debaty z ekspertami ds. bezpieczeństwa na temat rosyjskiej wojny hybrydowej.

Zespół śledczy ds. zagrożeń bezpieczeństwa państwa Koalicji Obywatelskiej zorganizował w środę w Sejmie debatę z udziałem ekspertów na temat wojny hybrydowej Rosji przeciw Polsce, pod hasłem: "osłabić, podzielić, oderwać od Zachodu".

Debatę prowadziła Joanna Kluzik-Rostkowska, a poza parlamentarzystami KO wzięli w niej udział eksperci Piotr Łukasiewicz, Radosław Kujawa, dr Paulina Piasecka z Collegium Civitas oraz dr Michał Piekarski z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wiceprzewodniczący PO Tomasz Siemoniak mówił m.in. o występujących zwłaszcza po 2014 roku obawach głównie wschodnich członków NATO przed sytuacją, gdy coś się zdarzy na ich terytorium, ale nie będzie to wyczerpywać art 5. Traktatu Północnoatlantyckiego. Nie będzie to bowiem oficjalny atak, tylko np. seria wybuchów infrastruktury krytycznej. Będzie to jednak na tyle niejasne, że sojusznicy powiedzą, że nie wiadomo, co się stało i co zrobić.

Paweł Poncyljusz zwracał uwagę, na działających w wielu krajach zachodnich, także w Polsce rosyjskich agentach wpływu. Jego zdaniem poznać ich można na tym, że próbują budować atmosferę, w której wygodniej jest manipulować poszczególnymi grupami społecznymi, zwłaszcza chętnie robią wszystko, co społeczeństwa skłóca. Bo kraj skłócony z sąsiadami, osamotniony, a także taki "nieznośny dzieciak w strukturach międzynarodowych", jest łatwiejszym celem dla Rosji.

Witold Zembaczyński postulował, by przygotować rodzaj przewodnika, jak rozpoznać rosyjskiego agenta wpływu, np. po stosunku do określonych kwestii, takich jak choćby odnawialne źródła energii.

Sławomir Neumann przekonywał, że wstępem do ataku hybrydowego zwykle jest doprowadzenie do kryzysu państwa. Znamionami tego kryzysu są złe funkcjonowanie aparatu bezpieczeństwa, wysoki poziom korupcji, ostre konflikty społeczne i centralizacja procesów decyzyjnych. Z wszystkim tym, przestrzegał Neumann, mamy obecnie do czynienia w Polsce. "Czy to działalność agentów wpływu?" - pytał.

Były ambasador w Afganistanie Piotr Łukasiewicz przekonywał, że wiele obaw związanych z zagrożeniem wojną hybrydową ze strony Rosji po 24 lutego ub. roku okazało się mitem.

Tzw. doktryna Gierasimowa (m.in. odziaływanie na wroga poprzez wykorzystanie internetu, mediów społecznościowych, agentów wpływu; szerzenie chaosu, konfliktów i dezinformacji, w czym Rosja miała być wyspecjalizowana przed 2022 rokiem - PAP), która była postrachem Zachodu okazała się nie tak groźna, jak oczekiwano, a sam gen. Walerij Gierasimow stał się symbolem nieudolności rosyjskiej armii w Ukrainie. Podobnie z akcją władz białoruskich z migrantami z lata 2021 roku - od razu było wiadomo, że to zorganizowana akcja i można było przeciwdziałać - uważa b. ambasador.

Łukasiewicz postulował też, by ustalić definicję i zapisać w prawie co to jest "agent wpływu".

Polemizowali z nim Michał Piekarski, twierdzący, że kategoria agenta wpływu jest nieweryfikowalna, oraz Paulina Piasecka, której zdaniem za wypracowanie mechanizmu odróżnienia agentów wpływu od pożytecznych idiotów można by otrzymać nawet pokojową Nagrodę Nobla. Na tym bowiem polega istota wojny hybrydowej, że nie wiadomo, kto i co jest źródłem określonych działań, a zagrożenia hybrydowe są ze swojej natury polimorficzne.

Były szef Służby Wywiadu Wojskowego gen. Radosław Kujawa nieco polemizował z tymi wypowiedziami, przekonując, że jeśli aktywność agenta wpływu jest świadomym działaniem na rzecz obcego wywiadu, to jest to działalność agenturalna, podlegająca sankcjom prawnym.

Innym problemem jest to, że nie zawsze można określone działanie zidentyfikować, jako aktywność agentów wpływu. Nie jesteśmy w stanie dziś orzec, mówił Kujawa, czy działalność niemieckich przemysłowców forsujących umowy energetyczne z Rosją to działalność agentów wpływu, czy działali oni tak, sądząc, że sprzyjają interesom niemieckiej gospodarki. Podobnie nie sposób z tego punktu widzenia ocenić działań francuskich związkowców, torpedujących energetykę jądrową - dodał.

"Nie wiadomo też, czy u nas ten, kto wygenerował spór z Czechami o Turów i go nie rozwiązał był tylko słabo rozgarnięty, czy ktoś go inspirował" - powiedział Kujawa. To samo, dodał, dotyczy np. sprawy elektrowni w Ostrołęce.

Z kolei akurat łatwo rozpoznawalna, mówił Kujawa, jest rosyjska ścieżka narracyjna w sprawie wojny w Ukrainie - że za wojną stoją ukraińscy nacjonaliści itd.

Zdaniem byłego szefa SWW, choć bardzo trudno zidentyfikować mechanizmy działalności agentów wpływu, zawsze trzeba próbować.