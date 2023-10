W przygotowanej przez TVP debacie wyborczej na pytania dziennikarzy tej stacji odpowiadali 9 października przedstawiciele sześciu komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy we wszystkich okręgach.

Przedstawiciele sześciu komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy we wszystkich okręgach uczestniczyli w poniedziałkowej (9 października) debacie wyborczej przygotowanej przez telewizję publiczną.

Politycy odpowiadali na pytania w sześciu rundach poświęconych: migracji, prywatyzacji, wieku emerytalnego, bezpieczeństwa, bezrobocia oraz świadczeń społecznych.

Debata rozpoczęła się od starcia lidera PO Donalda Tuska z premierem Mateuszem Morawieckim. Chciałem stanąć twarzą w twarz z Jarosławem Kaczyńskim. Niestety, stchórzył - powiedział Tusk.

Pytany o pakt migracyjny lider Polski 2050 Szymon Hołownia powiedział, że to nie Bruksela, ale obecny rząd wpuścił do Polski około 20 tysięcy nielegalnych imigrantów.

Mateusz Morawiecki, odnosząc się do obu tych wypowiedzi stwierdził: - Państwo widzicie, wszyscy na jednego, banda rudego.

Debata sześciu polityków w sześciu blokach tematycznych

W poniedziałkowej (9 października) debacie wyborczej zorganizowanej przez TVP wzięli udział przedstawiciele sześciu komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy we wszystkich okręgach wyborczych:

• reprezentujący Prawo i Sprawiedliwość premier Mateusz Morawiecki;

• lider Koalicji Obywatelskiej i przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk;

• posłanka Joanna Scheuring-Wielgus z Nowej Lewicy;

• poseł Krzysztof Bosak, jeden z liderów Konfederacji;

• lider Polski 2050 Szymon Hołownia reprezentujący koalicję Trzecia Droga (Polska 2050 i Polskie Stronnictwo Ludowe);

• Krzysztofa Maj, członek zarządu województwa dolnośląskiego z Bezpartyjnych Samorządowców.

Politycy odpowiadali na pytania w sześciu rundach poświęconyc: migracji, prywatyzacji, wieku emerytalnego, bezpieczeństwa, bezrobocia oraz świadczeń społecznych. Ostatnia, siódma runda, to czas na swobodne wypowiedzi polityków.

Na początek starcie byłego premiera z obecnym szefem rządu

W pierwszej rundzie Donald Tusk pytany o ocenę europejskiego paktu migracyjnego nie odpowiedział wprost na to pytanie. Lider PO zaznaczył, że bierze udział w debacie dla tych telewidzów, dla których TVP jest jedynym źródłem informacji. - Wiem, że czekaliście na inną debatę. Chciałem stanąć twarzą w twarz z Jarosławem Kaczyńskim. Niestety, stchórzył - powiedział Tusk.

Dodał, że po ośmiu latach kłamstw na swój temat chciał podzielić się w TVP swoimi argumentami. - Co do migracji. Słowo migracja oznacza dzisiaj największy skandal migracyjny - zdążył powiedzieć Tusk, zanim skończył się czas przewidziany na jego odpowiedź.

Z kolei Szymon Hołownia powiedział, że to nie Bruksela, ale obecny rząd wpuścił do Polski około 20 tysięcy nielegalnych imigrantów. - Polska granica ma być nienaruszalna i święta, dziś granice chroni się nie tylko cegłą, ale też elektroniką. Pan (Jarosław) Kaczyński powinien nam odpowiedzieć nie tylko na pytanie, co zrobić, żeby Syryjczyków było w Polsce mniej, ale co zrobić, żeby wreszcie było tu więcej Polaków - dodał Hołownia.

Natomiast Mateusz Morawiecki, odnosząc się do obu tych wypowiedzi stwierdził: - Państwo widzicie, wszyscy na jednego, banda rudego.

Dodał, że rząd PiS skutecznie broni Polskę przed napływem nielegalnych imigrantów. - Zaczęło się od krytyki tego, co tak naprawdę jest wyssaną z palca aferą, a fakty są takie, że to ja właśnie na Radzie Europejskiej postawiłem twarde veto przeciw nielegalnej migracji i tam, na Radzie, dowiedziałem się również, że Donald Tusk ma obiecane stanowisko - mówił premier.

- Za co? Za to, że gdyby doszedł do władzy, będzie przyjmował nielegalnych imigrantów. Partia Tuska w Unii już przyjmuje pakt migracyjny. Niestety, jest to bardzo groźne - powiedział Morawiecki.

"Powinniśmy usiąść i wspólnie ponad podziałami porozmawiać o polityce migracyjnej"

- My w Polsce powinniśmy usiąść i wspólnie ponad podziałami porozmawiać o polityce migracyjnej - jak ona powinna wyglądać. Powinniśmy też zacząć dialog z Brukselą. Nie przyjmować rozkazów, ale też nie mówić, że nie będziemy przyjmować imigrantów - odpowiadał na pytanie o migrację Krzysztof Maj, kandydat do Sejmu z list Bezpartyjnych Samorządowców.

- Naprawdę jesteśmy w stanie, na przykład na wzór australijski, przygotować modele migracyjne. Polska jest gościnnym, dużym krajem, jest tu miejsce dla tych, którzy chcą pracować, nie przyjechać po socjal, ale wesprzeć polską gospodarkę i polskich przedsiębiorców. O tym powinniśmy dyskutować wspólnie, a nie przerzucać się na argumenty jedni za, drudzy przeciw - dodał.

Bosak: To nie jest kryzysy migracyjny, to rezultat działań państw europejskich

- Pakiet unijny zmuszający Polskę do relokacji, do przyjmowania nielegalnych imigrantów przedstawianych jako uchodźcy, należy odrzucić. To nie jest rozwiązanie, które służy obronie granic, to jest rozwiązanie, które ma zinstytucjonalizować ogromny strumień milionów ludzi z Azji, Afryki, którzy chcieliby się dostać do tego rezerwatu bogactwa, jakim jest Unia Europejska – odpowiadała na pytanie o pakt migracyjny lider Konfederacji Krzysztof Bosak.

I dodał: - Nie ma żadnej podstawy, żeby to, co finansuje rząd niemiecki, czyli statki wożące ludzi od wybrzeża Afryki na północ Morza Śródziemnego uznawać za kryzys. To nie jest kryzys. To rezultat działań państw europejskich. To trzeba zatrzymać używając siły, tak, jak robi Australia, straż przybrzeżna Australii ma prawo używać siły po to, żeby zawrócić łódź. Ta strategia działa.

Tusk: Po wygranych wyborach będę pilnował osobiście, żeby nikomu do głowy nie przyszło podwyższanie wieku emerytalnego

Kolejne pytanie na debacie dotyczyło emerytur. Kandydaci pytani byli, które z dwóch rozwiązań popierają: przymusowe podwyższenie wieku emerytalnego, czyli związanie wieku emerytalnego z sytuacją demograficzną czy koncepcję, która zakłada pozostawienie wieku emerytalnego na obecnym poziomie z dodatkowymi możliwościami jak m.in. emerytury stażowe.

- My sprawimy, że ci którzy chcą pracować dłużej, będą mogli to robić. Będzie cały system zachęt, który będzie specjalnie dla nich stworzony, np. składka rentowa będzie zaliczana jako składka emerytalna i to sprawi, że świadczenie będzie wyższe - zaznaczył Szymon Hołownia.

- Po wygranych wyborach będę pilnował osobiście, żeby nikomu do głowy nie przyszło podwyższanie wieku emerytalnego - zapewniał lider PO Donald Tusk.

Przeczytał z kartki cytat z Mateusza Morawieckiego z 30 stycznia 2010 roku z "Rzeczpospolitej", kiedy obecny premier - jak przypomniał szef PO - zostawał jego doradcą: "Mam nadzieję, że rząd będzie z determinacją działał w celu podniesienia wieku emerytalnego, wprowadzenia kryterium dochodowego w KRUS i likwidacji przywilejów

Morawiecki: To rząd Donalda Tuska podniósł wiek emerytalny, a nasz rząd obniżył wiek emerytalny

Mateusz Morawiecki powiedział, że "fakty są takie, że to rząd Donalda Tuska podniósł wiek emerytalny, a nasz rząd obniżył wiek emerytalny". - Warto też podkreślić, że Donald Tusk przeszedł na obniżoną emeryturę i pobiera dzisiaj gigantyczną, europejską emeryturę, a więc pozwolił zadbać najbardziej o własną emeryturę - dodał.

Posłanka Lewicy zwracała uwagę, że emerytom trudno obecnie związać koniec z końcem. - Jako Lewica gwarantujemy, że dwa razy w roku renty i emerytury będą waloryzowane - poinformowała Joanna Scheuring-Wielgus z Lewicy.

Zapowiedziała też wprowadzenie renty wdowiej - czyli połowę emerytury zmarłego małżonka. - Chcemy, żeby seniorzy czuli się po prostu szczęśliwi, będąc na emeryturze. Dlatego gwarantujemy, że będą mieli dostęp do kultury - dodała. Przypomniała też, że Lewica głosowała przeciwko podniesieniu wieku emerytalnego.

Przedstawiciel Konfederacji Krzysztof Bosak wskazał, że "mamy jeden z najniższych wieków emerytalnych w Europie i jednocześnie kryzys demograficzny".

- Konfederacja nie jest zwolennikiem podniesienia wieku emerytalnego. Jeżeli Polacy będą tego chcieli, będą mogli dobrowolnie pozostać dłużej na rynku pracy i rozwiązania motywujące do tego powinny być wprowadzone - powiedział Bosak.

Debatę w telewizji publicznej prowadzili Anna Bogusiewicz-Grochowska i Michał Rachoń.