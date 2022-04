Delegacja polskiej Cerkwi poleci do Jerozolimy po Święty Ogień

23 kwietnia delegacja Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego przywiezie samolotem do kraju Święty Ogień, pojawiający się w Wielką Sobotę wiernych obrządków wschodnich w bazylice Grobu Pańskiego w Jerozolimie. Po dwóch latach, gdy w związku z pandemią uroczystości były znacznie okrojone, wraca ich dotychczasowy charakter.

Jeśli nie będzie żadnych komplikacji, przed rozpoczęciem wieczornych paschalnych nabożeństw ogień zostanie z lotniska w Warszawie dostarczony do zwierzchnika Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego metropolity Sawy, a następnie do parafii prawosławnych w Polsce. Do niektórych dotrze jeszcze przed północą w sobotę, do innych - już w niedzielę, pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych.

Wierni obrządków wschodnich, w tym prawosławni, obchodzić będą tegoroczne Święta Wielkanocne 24 kwietnia, czyli tydzień po katolikach.

Po raz trzynasty delegacja Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (PAKP) wylatuje do Jerozolimy, gdzie w bazylice Grobu Pańskiego następuje cud zejścia ognia z grobu Chrystusa. Organizację wyjazdów, które wcześniej opierały się w dużej mierze na aktywności społecznej, od 2020 r. przejęło specjalnie powołane stowarzyszenie Bractwo Świętego Ognia.

Wylot jest dużym wyzwaniem organizacyjnym, finansowym i logistycznym. Konieczne jest wynajęcie samolotu przystosowanego do przewozu materiałów niebezpiecznych, do których zalicza się otwarty ogień. Organizację tegorocznego wyjazdu wsparła m.in. Kancelaria Prezydenta RP, Podlaski Instytut Kultury (instytucja samorządu woj. podlaskiego), wierni i wszyscy ludzie dobrej woli, którzy przekazali swoje datki.

W związku z pandemią w minionych dwóch latach nie było pewności, czy w ogóle delegacja polskiej i innych Cerkwi będzie mogła wylecieć do Izraela. Ostatecznie miejscowe władze dawały zgodę na uroczystość zejścia Świętego Ognia w bazylice Grobu Pańskiego, ale wejść do bazyliki mogła tylko niewielka grupa duchownych reprezentujących różne Kościoły wschodnie. Nie wysiadając z samolotów, delegacje religijne odbierały ogień dopiero na płycie lotniska od przedstawicieli placówek dyplomatycznych swoich krajów. Delegacji PAKP Święty Ogień przekazywali pracownicy polskiej ambasady.

Jak powiedział PAP prezes stowarzyszenia Bractwo Świętego Ognia ks. Andrzej Bołbot, w tym roku oficjalne delegacje będą już mogły wziąć udział w uroczystości i wejść do bazyliki, ograniczona została o połowę liczba wiernych obecnych na miejscu.

Polska delegacja pod przewodnictwem biskupa hajnowskiego Pawła wylatuje do Izraela w piątek. Weźmie udział m.in. w spotkaniu z patriarchą jerozolimskim i w nocnych uroczystościach poprzedzających sobotnią ceremonię zejście Świętego Ognia.

"Mamy nadzieję, że w tym roku ten ogień będzie taką otuchą i nadzieją, że zapanuje pokój. Będziemy się o to modlić w bazylice Grobu Pańskiego, z nadzieją, że światło Chrystusa zmartwychwstałego da nam moc duchową i siły, byśmy mogli przezwyciężyć wszelkie zło" - powiedział ks. Bołbot.

Dokładna liczba prawosławnych w naszym kraju nie jest znana. Przedstawiciele polskiej Cerkwi szacują, że wiernych jest 450-500 tys. Według danych GUS w poprzednim spisie powszechnym przynależność do Kościoła prawosławnego w Polsce zadeklarowało 156 tys. osób. Hierarchowie Cerkwi uznają jednak tę liczbę za niemiarodajną. Danych z ubiegłorocznego spisu jeszcze nie ma.