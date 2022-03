Delegacja z szefem MSWiA na czele upamiętniła policjantów poległych w 2003 r. podczas akcji w Magdalence

Szef MSWiA Mariusz Kamiński wraz z komendantem głównym policji gen. Jarosławem Szymczykiem i dowódcą CPKP BOA insp. Dariuszem Ziębą złożyli wieńce pod pomnikiem upamiętniającym policjantów CPKP BOA poległych podczas akcji w Magdalence pod Warszawą w 2003 r. - podało w niedzielę MSWiA.

Informację przekazano na profilu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na Twitterze. "Minister @Kaminski_M_ wraz z komendantem głównym @PolskaPolicja gen. insp. Jarosławem Szymczykiem oraz dowódcą CPKP BOA insp. Dariuszem Ziębą złożyli wieńce pod pomnikiem upamiętniającym policjantów CPKP BOA poległych podczas akcji w Magdalence pod Warszawą w 2003 r." - czytamy.

W nocy z 5 na 6 marca 2003 r. policja podjęła próbę zatrzymania Roberta Cieślaka i Igora Pikusa, zamieszanych w zabójstwo policjanta w 2002 r. w podwarszawskich Parolach. Bandyci ukrywali się na terenie posesji w Magdalence, gdzie rozmieścili miny-pułapki, które wybuchły w pobliżu policjantów. Jeden z nich zginął, inny zmarł wskutek obrażeń. 16 funkcjonariuszy zostało rannych. Po wymianie ognia budynek częściowo spłonął a przestępcy zginęli na skutek zatrucia czadem.

Akcja policji wywołała krytykę; opozycja żądała dymisji ówczesnego szefa MSWiA Krzysztofa Janika. Specjalna komisja MSWiA uznała, że doszło do uchybień, bo m.in. nie przygotowano wariantów akcji i właściwego zabezpieczenia medycznego; nie zdobyto też informacji operacyjnych o rozmieszczeniu min. Prokurator wnosił o wymierzenie trójce oskarżonych oficerów kar po dwa lata więzienia w zawieszeniu na pięć lat. Groziło im nawet do 8 lat więzienia.

Funkcjonariusze nie przyznali się do zarzutów niedopełnienia obowiązków w trakcie przygotowania i przeprowadzenia akcji oraz nieumyślnego spowodowania zagrożenia dla życia i zdrowia policjantów. Domagali się uniewinnienia. SO, uniewinniając ich, wskazywał m.in., że obaj policjanci, którzy ponieśli śmierć, zginęli w wyniku wybuchu miny pułapki, a pomoc rannym nie była możliwa, ponieważ znajdowali się oni pod ostrzałem; od pierwszego wybuchu miny pułapki do możliwości ewakuowania rannych minęło 17 minut. W ocenie sądu niższej instancji akcja była precedensowa i - wbrew zarzutom - przygotowano ją optymalnie, przewidując wiele wariantów.