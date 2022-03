Delegacje Polski, Słowenii i Czech wróciły z wizyty w Kijowie

Delegacje 🇵🇱Polski, 🇸🇮Słowenii i 🇨🇿Czech po wizycie w 🇺🇦Kijowie wróciły bezpiecznie na teren naszego kraju.



🇵🇱Polish, 🇸🇮Slovenian and 🇨🇿Czech delegations safely returned from 🇺🇦Kyiv to Poland.