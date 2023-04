Deputowany CDU: życzylibyśmy sobie, by niemiecki rząd działał ws. wsparcia Ukrainy tak szybko, jak polski

Życzylibyśmy sobie, by niemiecki rząd działał ws. wsparcia Ukrainy tak szybko, jak polski. Polska wyznaczyła też bardzo dobrą drogę, jeśli chodzi o inwestycje w obronę; my teraz staramy się skorygować deficyty - powiedział PAP polityk CDU, lider polsko-niemieckiej grupy w Bundestagu Paul Ziemiak.

Ziemiak to polskiego pochodzenia poseł do Bundestagu z ramienia CDU; jest liderem polsko-niemieckiej grupy w Bundestagu. W środę, razem z deputowanymi innych partii przybył z dwudniową wizytą do Warszawy. Niemieccy posłowie - reprezentujący wszystkie frakcje Budnestagu - spotkali się z polskimi parlamentarzystami, a także m.in. z ministrem ds. Europejskich Szymonem Szynkowskim vel Sękiem.

W rozmowie z PAP niemiecki polityk wskazał, że na spotkaniu z Szynkowskim vel Sękiem kluczowym tematem była rozmowa o przyszłości Unii Europejskiej w obliczu rosyjskiej napaści na Ukrainę. "Potrzebujemy silnej Unii, zwłaszcza teraz, gdy widzimy tę agresję" - powiedział.

"Bardzo doceniamy to, co Polska robi z jednej strony dla uchodźców, a z drugiej strony w kwestii pomocy Ukrainie. (...) Moja opinia jest taka, że Polska podeszła do tego bardzo wcześnie, bardzo szybko i bardzo zdecydowanie, podczas gdy w Niemczech trwało to dłużej - to nie powinno się powtórzyć" - zaznaczył Ziemiak, podkreślając, że obecnie w kwestii wspierania Ukrainy istotna jest kwestia serwisowania w Polsce i Niemczech do tej pory przekazanego już sprzętu wojskowego.

Polityk opozycyjnej CDU podkreślił, że jego partia "bardzo to ceni i wspiera". "Życzylibyśmy sobie, żeby niemiecki rząd działał w tych sprawach tak szybko jak polski" - stwierdził. Ziemiak został również zapytany o kwestię współpracy Polski i Niemiec w ramach NATO. W odpowiedzi deputowany Bundestagu podkreślił, że jego ugrupowanie bardzo wspiera wzmacnianie obecności wojsk sojuszniczych w państwach wschodniej flanki NATO.

"Wspieramy to. Uważamy, że potrzebne jest wzmacnianie sił stacjonujących na wschodniej granicy NATO i Unii Europejskiej. Uważamy też, że Niemcy powinny więcej inwestować w obronę. Polska idzie tutaj bardzo dobrą drogą - cztery procent PKB. My teraz też staramy się nasze deficyty skorygować, bo za mało inwestowaliśmy w przeszłości" - oświadczył polityk CDU.

Niemiecki deputowany został również zapytany o sprawę reparacji i odszkodowań wojennych, o których wypłatę przez Niemcy postuluje polski rząd. "Minister Szynkowski vel Sęk przedstawił nam pozycję swoją i polskiego rządu. Natomiast pozycja Niemiec jest tutaj znana - większość rządu i opozycji uważa, że te sprawy nie są już aktualne" - stwierdził, oceniając, że większość Bundestagu podziela ten pogląd.

Ziemiak wskazał także, że środowe rozmowy z polskimi politykami dotyczyły także sprawy ukraińskich dzieci porywanych i wywożonych w głąb Rosji. "Długo dyskutowaliśmy o sytuacji dzieci, które zostały uprowadzone na Ukrainie. Jesteśmy bardzo wdzięczni, że Polska angażuje się w tym temacie; tak jak Unia Europejska i (przewodnicząca KE - PAP) Ursula von der Leyen. Najważniejsze, żeby te dzieci mogły wrócić z powrotem na Ukrainę" - powiedział.

Polityk został zapytany również o poruszoną podczas środowych rozmów z polskimi politykami kwestię nauczania języka polskiego w Niemczech. Ziemiak w odpowiedzi zaznaczył, że Niemczech ta kwestia rozwiązywana jest na poziomie poszczególnych landów; jak mówił, w jego landzie - Nadrenii-Północnej Westfalii - dostęp do nauczania polskiego jest "bardzo dobry", gorzej jest natomiast w innych landach.

"Teraz walczyliśmy o to, żeby były na to dodatkowe pieniądze na poziomie federalnym; mamy pierwsze dodatkowe 5 mln euro - to jest dobry start. Z drugiej strony oczekujemy też, że będzie jakieś działanie po polskiej stronie, żeby podwyższyć wydatki (na naukę języka dla niemieckiej mniejszości w Polsce - PAP). My uważamy, że każde dziecko w Niemczech, które chce mieć lekcje polskiego, musi je otrzymać. Mój syn pójdzie teraz do pierwszej klasy, i od pierwszej klasy będzie miał lekcje polskiego" - stwierdził Ziemiak.

Ziemiak poinformował również, że członkowie niemieckiej delegacji spotkali się z polskimi parlamentarzystami z grupy polsko-niemieckiej. Zwrócił uwagę, że podczas rozmów istotny był temat wyzwań w obszarze energetyki - w tym różnic w podejściu do energii atomowej, która będzie rozwijana w Polsce, a jest wycofywana w Niemczech, a także w kwestii transformacji energetycznej i odnawialnych źródeł energii.

Polityk zapowiedział, że w czwartek niemiecka delegacja weźmie udział w orędziu szefa MSZ Zbigniewa Raua o kierunkach polskiej polityki międzynarodowej; spotka się także z przedstawicielami niemieckiej mniejszości w Polsce. Dodał, że w planach jest także spotkanie z wiceszefem MSZ Arkadiuszem Mularczykiem, wieczorem zaś niemieccy parlamentarzyści spotkają się z marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim.

W skład niemieckiej delegacji, poza reprezentującym CDU (oraz siostrzaną CSU) Ziemiakiem, weszli: Nyke Slawik z Zielonych, Axel Schäfer z SPD, Linda Teuteberg z FDP, Żaklin Nastić z Lewicy oraz Joachim Wundrak z AfD.