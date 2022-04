Dera o wizycie prezydentów w Kijowie: symbol, że jest Ukraina i są państwa, które chcą zakończenia wojny

Wizyta prezydentów Polski, Litwy, Łotwy i Estonii w Kijowie to silny symbol tego, że jest Ukraina, że jest prezydent, że są państwa, które są żywotnie zainteresowane tym, żeby ta wojna się skończyła - tak, jak powinien być zainteresowany cały świat - podkreślił prezydencki minister Andrzej Dera.

W środę prezydent Andrzej Duda wraz z prezydentami Litwy Gitanasem Nausedą, Łotwy Egilsem Levitsem i Estonii Alarem Karisem złożyli wizytę w Kijowie, gdzie spotkali się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Prezydenci odwiedzili też podkijowskie miejscowości - Buczę, Borodziankę i Irpień, gdzie miały miejsce masowe zbrodnie wojsk rosyjskich na ukraińskiej ludności cywilnej. W czwartek rano prezydenci wrócili do Polski.

Minister Dera pytany w czwartek w TVN24, czy wyprawa do Kijowa odbyła się bez większych problemów i niebezpieczeństw, zaznaczył, że "była to wizyta o najwyższym stopniu ryzyka". "Przyjazd prezydentów państw na tereny, gdzie toczy się wojna, gdzie w każdej chwili może się coś wydarzyć. Cieszymy się, że (prezydenci Polski, Litwy, Łotwy i Estonii) szczęśliwie wrócili, że są w Polsce i że są bezpieczni" - powiedział.

Na uwagę, że prezydenci, chociaż przebywali na terenach, gdzie już wojsk rosyjskich nie ma, to nalot w każdej chwili może się zdarzyć, Dera zwrócił uwagę, że "w dzisiejszych czasach, szczególnie na terenach wojennych zawsze można się potem wytłumaczyć, że to i tamto". "My się cieszymy, że wizyta się udała, że cele zostały osiągnięte i że szczęśliwie wrócili prezydenci do Polski. Tu są już bezpieczni, każdy teraz w tym momencie jak rozmawiamy udaje się do swoich krajów" - powiedział.

Dopytywany, czy celem głównym tej wizyty było okazanie wsparcia i solidarności z Ukrainą, ale też pokazanie, że tam w pewnym sensie życie wraca na swoje wojenne, ale jednak bardziej normalne tory, niż do tej pory minister odpowiedział: "Tak, że Ukraina toczy wojnę z najeźdźcą, że broni się przed najeźdźcą, ale że jest państwem, że ma swoje władze, że ma swoją stolicę".

Zwrócił też uwagę na środowe słowa Zełenskiego, który dziękował prezydentom, "którzy przez swoją historię wiedzą, co to jest okupacja sowiecka, wiedzą, co są w stanie sowieci zrobić". Dera zauważył, że Zełenski bardzo mocno dziękował za tę wizytę, bo to była pierwsza wizyta głów państw. "To też trzeba wyraźnie powiedzieć - taki symbol bardzo mocny w świecie, że jest Ukraina, że jest prezydent, że są państwa, które są żywotnie zainteresowane tym, żeby ta wojna się skończyła. Tak, jak powinien być zainteresowany cały świat" - podkreślił minister.

Pytany, ile prawdy jest w tym, że prezydent Zełenski wyraził brak zainteresowania, aby w tej wizycie uczestniczył także prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier, minister odparł, że te sprawy dotyczą wypowiedzi urzędników kancelarii prezydenta Zełenskiego i dyplomaci ukraińscy. "My tu już nie mamy nic do powiedzenia" - dodał.

Dopytywany, czy ocena strony ukraińskiej w tej sprawie sprowadza się do tego, że "go nie chcieli", Dera odpowiedział: "wyraźnie padły informacje, że w pierwszej kolejności jest oczekiwany kanclerz Niemiec (Olaf Scholz), gdyż chodzi o mocne wsparcie Ukrainy i przede wszystkim o odcięcie się od tego, co było, co doprowadziło de facto do wojny".

Jak dodał, "trzeba też wyraźnie powiedzieć, że wojna została sprokurowana niestety przez świat zachodni, w tym znaczeniu, że po aneksji Krymu było zbyt łagodnie, zbyt gładko". "Wszyscy uważali, że nic wielkiego się nie stało, choć pogwałcono wszelkie normy prawa międzynarodowego" - podkreślił Dera. W jego ocenie, "na tyle to rozochociło Putina, że kilka lat potem mamy właśnie kolejne etap realizacji polityki imperialnej, którą Putin stosuje już od długiego czasu".

W środę kanclerz Niemiec Olaf Scholz (SPD) powiedział w wywiadzie dla publicznej rozgłośni RBB, że na razie nie wybiera się z wizytą do Ukrainy i pozostawia kwestię swojej podróży do tego państwa "otwartą". Zapewnił, że pozostaje "w regularnym kontakcie z prezydentem Zełenskim". Scholz przekazał ponadto, że prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier chciał odwiedzić Ukrainę, a to, że nie został tam przyjęty, było "irytujące".

Prezydent Steinmeier, wieloletni orędownik pojednania z Rosją, powiedział we wtorek, że Kijów nie życzy sobie jego wizyty. Strona ukraińska zaprzeczyła jednak, jakoby prezydent Wołodymyr Zełenski odrzucił propozycję wizyty Steinmeiera - opisuje Reuters.