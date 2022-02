Dera: projekt prezydenta nie jest żadnym ustępstwem wobec UE

Projekt prezydenta jest wyjściem naprzód, nie jest żadnym ustępstwem wobec UE – powiedział w wywiadzie dla poniedziałkowej "Gazety Polskiej Codziennie” sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dera.

Dera był pytany m.in. o prezydencki projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym.

"Projekt pana prezydenta jest wyjściem naprzód. Myślę, że istnieje olbrzymia szansa na znalezienie dużo szerszego konsensusu, bo to jest bardzo racjonalny projekt, który przede wszystkim ma doprowadzić do zakończenia chaosu w polskim sądownictwie" - ocenił Dera.

"Dzisiaj wszystkie decyzje zapadające w wymiarze sprawiedliwości są kwestionowane. Dla przykładu: cokolwiek Izba Dyscyplinarna SN nie zrobi, to zaraz jest to kontestowane. Nie ma także zgody wśród sędziów. Projekt prezydenta zawiera takie zapisy, które pozwolą zakończyć ten chaos. W mojej opinii to jest materia, wokół której można zgromadzić większość parlamentarną" - dodał.

Projekt - jak stwierdził - wymaga teraz merytorycznej i sumiennej pracy w komisjach sejmowych. "Jeśli to zostanie dobrze wykonane, to kompromis ponadpartyjny jest możliwy do osiągniecia" - ocenił.

Odnosząc się do zarzutów, że zmiany proponowane przez prezydenta są ustępstwem wobec instytucji Unii Europejskiej i realizacją nakazów z nich płynących, Dera podkreślił, że "projekt pana prezydenta nie jest żadnym ustępstwem".

"Proszę zauważyć, że my nie realizujemy wytycznych Komisji Europejskiej czy jakiegokolwiek Trybunału Europejskiego tylko rozwiązujemy problem, który powstał w naszym kraju" - stwierdził.

Dodał, że prezydent Andrzej Duda wyjaśnił, dlaczego projekt ustawy składa, jako pierwszy i w jakich okolicznościach. "Wyraźnie podkreślił, że obecnie mamy wielki problem na wschodniej granicy. Chodzi tu o sytuację na granicy z Białorusią, ale też w szczególności o sytuację na linii Ukraina-Rosja, która może rzutować na nasze bezpieczeństwo w najbliższym czasie. Dzisiaj fundamentalną rzeczą jest to, abyśmy jako NATO i jako Unia Europejska mówili jednym głosem" - zaznaczył.