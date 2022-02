Deszczyca: apelujemy do świata zachodniego o sankcje przeciwko Rosji przewidziane w przypadku agresji militarnej

Apelujemy do świata zachodniego, do naszych partnerów o zastosowanie sankcji przeciwko Rosji, tych, które były przewidziane w przypadku militarnej agresji - powiedział w czwartek na konferencji prasowej w Warszawie ambasador Ukrainy w Polsce Andrij Deszczyca.

Deszczyca przypomniał, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił zerwanie stosunków dyplomatycznych z Rosją.

"Apelujemy do świata zachodniego, do naszych partnerów o zastosowanie sankcji przeciwko Rosji, tych, które były przewidziane w przypadku militarnej agresji, tych sankcji, które mogą wstrzymać ataki militarne i inwazję rosyjską w Ukrainie" - powiedział ambasador Ukrainy w Polsce.

Przekazał, że w kilku miastach na Ukrainie doszło do wybuchów. Jak mówił, "sprawdzane są przyczyny tych wybuchów; prawdopodobnie były to akcje dywersji skierowane na to, żeby spowodować destabilizację w państwie".