Deszczyca: inicjatywa misji pokojowej na Ukrainie jest cenna i potrzebna do realizacji

Inicjatywa misji pokojowej na Ukrainie jest cenna i potrzebna do realizacji, ponieważ musimy doprowadzić do zatrzymania wojny, albo przynajmniej wstrzymania ostrzału i doprowadzenia do stworzenia korytarzy humanitarnych - powiedział w środę ambasador Ukrainy w Polsce Andrij Deszczyca.

Premier Mateusz Morawiecki i wicepremier Jarosław Kaczyński wraz z premierem Czech Petrem Fialą i z premierem Słowenii Janezem Janszą spotkali się 15 marca w Kijowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i premierem tego kraju Denysem Szmyhalem. Po spotkaniu Kaczyński powiedział, że na Ukrainie potrzebna jest misja pokojowa i humanitarna, przygotowana przez NATO i może inne organizacje, która będzie w stanie także się obronić.

Ambasador Ukrainy pytany o to w środę na konferencji prasowej powiedział, że inicjatywa wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego jest bardzo ciekawa i potrzebna. "Ponieważ musimy doprowadzić do zatrzymania wojny, albo przynajmniej wstrzymania ostrzału i doprowadzenia do stworzenia korytarzy humanitarnych" - podkreślił Deszczyca. "Na pewno taka inicjatywa jest cenna i potrzebna do realizacji" - dodał ambasador.

Szef KPRM Michał Dworczyk pytany w środę w Polsat News o pomysł wysłania do Ukrainy misji pokojowej, powiedział, że "jest on dyskutowany na poziomie NATO, i Stany Zjednoczone w tę dyskusję się włączają". "Są kraje, które deklarują, że gdyby do tego rodzaju misji doszło, chcą wziąć w niej udział" - odparł minister.