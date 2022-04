Deszczyca: Zabrałbym Orbana do Buczy, żeby zobaczył tych, którzy zginęli - on nie chce tego wiedzieć

Zabrałbym premiera Węgier Viktora Orbana do Buczy, by zobaczył tych, którzy zginęli - on nie chce tego wiedzieć; trzeba go pociągnąć do odpowiedzialności - wspierając Putina, nawet słowami, staje się wspólnikiem tych zbrodni - powiedział ambasador Ukrainy w Warszawie Andrij Deszczyca.

Ukraiński ambasador został w poniedziałek w TVN24 zapytany o wypowiedź Orbana z niedzielnego wieczoru wyborczego, kiedy węgierski premier wśród przeciwników, nad którymi zwycięstwo odniosła jego partia Fidesz, wymienił m.in lewicową opozycję, "brukselskich biurokratów", a także prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Na tę wypowiedź zgromadzeni zwolennicy Orbana zareagowali śmiechem.

Deszczyca stwierdził, że zabrałby węgierskiego premiera do Buczy - podkijowskiej miejscowości, gdzie po wyzwoleniu przez ukraińskie wojska znaleziono setki ciał cywilnych ofiar zamordowanych przez wojska rosyjskie - by zobaczył tych, którzy tam zginęli. "Na siłę trzeba go zabrać i tam zawieźć, bo on nie chce tego wiedzieć" - mówił Deszczyca. "Naprawdę - trzeba go pociągnąć do odpowiedzialności razem z Putinem. Wspierając Putina nawet słowami - choć nie tylko - jest on także wspólnikiem w tych zbrodniach wojennych" - powiedział ambasador Ukrainy.

Stwierdził, że zbrodnie dokonywane przez Rosjan mają na celu zastraszanie. "Nie możemy się poddać, jak się poddamy, to dojdzie do innych Bucz. Wciąż nie wiemy, jaka jest sytuacja w innych miejscach, to dopiero jedna taka miejscowość wyzwolona przez ukraińskie wojska" - podkreślił.

"To są bestie. Jest takie ukraińskie słowo: +neliudy+ - oni nie są ludźmi. Zasługują na najgorsze co może być" - powiedział o sprawcach zbrodni.

Deszczyca odniósł się także do działań innych przywódców europejskich - w tym prezydenta Francji Emmanuela Macrona, który kontynuuje rozmowy z Władimirem Putinem - wobec Rosji. Ambasador ocenił, że na tę chwilę z Putinem nie ma o czym rozmawiać, natomiast jak każda wojna, rosyjska inwazja na Ukrainę zakończyć się musi traktatem pokojowym, na który zgodzi się społeczność międzynarodowa.

Dodał, że bardzo dobrze, że Francja ogłosiła w poniedziałek decyzję o wydaleniu części dyplomatycznego personelu Rosji. "To szpiedzy, którzy pracowali, by destabilizować sytuację wewnętrzną Francji, podobnie zresztą, jak robili to w Polsce. Polska zrobiła to już parę tygodni temu i to był wzór dla innych" - powiedział Deszczyca.

Ambasador podkreślił, że Ukraińcy nie proszą o współczucie, tylko o broń, by mogli wypędzić najeźdźców ze swojego kraju. "My to sami zrobimy - tak, by uwolnić Ukrainę i dać pokój także Polsce i całemu światu" - stwierdził. Podkreślił, że potrzebne są czołgi, samoloty i odpowiednia amunicja, w tym także od Polski.

"Tak jak w czasie Powstania Warszawskiego: to, co było potrzebne, to była amunicja - tak i my prosimy o amunicję; bez niej nie damy rady. Jeżeli nie chcecie, by Putin przekroczył polską granicę, to dajcie nam amunicję - my go zatrzymamy na Donbasie, a potem i stamtąd go wypędzimy" - zaapelował Deszczyca.

Po tym, gdy rosyjskie wojska zaczęły wycofywać się z północnej części obwodu kijowskiego na Białoruś, a do zajętych przez nich wcześniej miejscowości weszły siły ukraińskie, pojawiają się kolejne zdjęcia i nagrania, na których widać dziesiątki zabitych na ulicach, masowe groby, zastrzelonych ludzi ze związanymi rękami. W wyzwolonej przez ukraińskie wojska Buczy, na północny zachód od Kijowa, pochowano już ciała około 330-350 cywilów; dokładna liczba zamordowanych przez wojska rosyjskie osób wciąż jest ustalana.