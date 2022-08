DGP: "Bliżej do zmian w ordynacji"

Trwają zaawansowane analizy skutków zwiększenia liczby okręgów sejmowych z 41 do 100. Decyzje mogą zapaść w najbliższych tygodniach - donosi czwartkowy Dziennik Gazeta Prawna

"Spodziewam się rozstrzygnięcia najpóźniej we wrześniu" - miał powiedzieć DGP ważny polityk PiS.

Według dziennika partia Jarosława Kaczyńskiego ma już szczegółowe wyliczenia zrobione na podstawie wyników wyborów prezydenckich z 2020 r. oraz parlamentarnych z 2019 r.

Jak czytamy w DGP, plan zakłada, że w każdym ze 100 okręgów do zdobycia byłoby od 3 do 8 mandatów, a celem zmian jest podniesienie tzw. realnego progu wyborczego (czyli wysokości poparcia, jakie trzeba byłoby uzyskać w okręgu, by objąć mandat).

"PiS liczy na to, że zmiany w ordynacji zapewnią mu przewagę mandatową nad opozycją i wymuszą jej konsolidację pod przywództwem Donalda Tuska" - twierdzi gazeta.

Zdaniem publicystów DGP, takiej nowelizacji przeciwny może być Solidarna Polska oraz prezydent Andrzej Duda, który już raz zawetował nowelizację ordynacji.