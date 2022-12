"DGP": Bruksela zawiesza odbiór szczepionek Pfizera

Komisja Europejska chciałaby wstrzymania dostaw szczepionek Pfizera do końca lutego 2023 r. - pisze we wtorek "Dziennik Gazeta Prawna". Jak wynika z informacji "DGP", "KE wysłała wczoraj list do prezesa Pfizera Alberta Bourli".

Czytamy w nim, że "przerwa powinna mieć miejsce do czasu osiągnięcia porozumienia (...), chyba że istnieje szczególne zapotrzebowanie ze strony państwa członkowskiego".

"DGP" przypomina, że "Polska w maju 2021 r. jako pierwsze - i dotychczas jedyne - państwo zawiesiła odbiór produktu Pfizera". "Dostawy przekraczały już wówczas nasze zapotrzebowanie" - napisano.

"List Komisji Europejskiej, którego projekt poparły wszystkie państwa Unii Europejskiej, to niewątpliwie sukces Polski. Przez wiele miesięcy budowaliśmy poparcie dla naszej inicjatywy renegocjowania kontraktów szczepionkowych" - komentuje w rozmowie z DGP minister zdrowia Adam Niedzielski.