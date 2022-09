"DGP": Kandydat na sędziego ma być obiektywnie najlepszy

Uczestnicy konkursów przed KRS będą mogli zdobyć do 100 pkt. Oceniane mają być m.in. doświadczenie z zakresu wystąpień publicznych czy cechy osobowościowe - podaje w czwartek "Dziennik Gazeta Prawna".

Dziennik podkreśla, że takie zapisy znalazły się we wstępnej wersji projektu przygotowanego przez zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa, który pracuje nad ujednoliceniem kryteriów wyboru kandydatów na wolne stanowiska sędziowskie. Gazeta dodaje, że dotarła do tego dokumentu.

"W dokumencie, nad którego ostateczną wersją będą się jeszcze toczyć w KRS prace mowa jest m.in. o podziale kryteriów na pozytywne i negatywne" - podkreśla dziennik.

Jak dodaje, wśród tych pierwszych znajdziemy "np. poziom wiedzy prawniczej, za który można uzyskać od 0 do 5 pkt. Punktowane ma być również doświadczenie w stosowaniu prawa, inne niż działalność zawodowa, w tym orzecznicza (od 0 do 5 pkt), czy też publikacje naukowe (od 0 do 10 pkt)" - zaznacza "DGP".

Podkreśla, że wśród oczywistych kryteriów znajdziemy również m.in. doświadczenie stricte orzecznicze, za które można otrzymać aż 30 pkt. "Tyle samo może zebrać kandydat za pozaorzecznicze doświadczenie zawodowe" - podkreśla gazeta.

Zaznacza, że wysoko punktowane mają być cechy osobowościowe (max 10 pkt). "Co ciekawe starający się o urząd sędziego będą mogli zdobyć punkty również za +doświadczenie z zakresu wystąpień publicznych+ (od 0 do 5 pkt)" - czytamy w "DGP".

Dziennik podkreśla, że jeśli chodzi o negatywne kryteria, to te dzielą się na dyskwalifikujące i niedyskwalifikujące. "Te pierwsze są trzy: skazanie prawomocnym wyrokiem karnym, który nie uległ zatarciu, za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego; powzięcie przez KRS informacji, w tym niejawnych, o zagrożeniu bezpieczeństwa państwa przez działalność kandydata na urząd sędziego i przynależność do zdelegalizowanej partii partyjnej" - czytamy w "DGP".

"W tych przypadkach kandydat otrzyma minus 100 pkt. Ujemne punkty będzie można otrzymać również m.in. za skazanie prawomocnym wyrokiem karnym, który nie uległ zatarciu, za przestępstwo nieumyślne, prawomocne ukaranie za wykroczenie czy podejmowanie działalności niedającej się pogodzić z godnością urzędu sędziego" - dodaje dziennik.

Jak zaznacza, "kandydat, którego dotyczyć będzie któreś z tych okoliczności będzie mógł otrzymać od 0 do 30 pkt ujemnych". "Maksymalna liczba punktów jaką będzie mógł uzyskać uczestnik konkursu została wstępnie ustalona na 100, a w rekomendacjach znalazły się również limity punktowe, jakie trzeba osiągnąć, aby móc się starać o powołanie na określone stanowisko sędziowskie" - podkreśla gazeta.

