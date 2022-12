"DGP": Rada żąda więcej dialogu

Związkowcy i pracodawcy chcą, by Rada Dialogu Społecznego opiniowała wszystkie inicjatywy legislacyjne - donosi we wtorek "Dziennik Gazeta Prawna". Projekt, który poznał "DGP" przyznaje jej dodatkowe pieniądze i kompetencje.

"Dziennik Gazeta Prawna" dotarł do projektu nowelizacji ustawy o Radzie Dialogu Społecznego. Jak napisano, "to efekt dwuletnich prac największych central związkowych i organizacji pracodawców, którzy postulują wzmocnienie roli RDS". "Chodzi o to, by nie omijały jej żadne projekty zmian trafiające do Sejmu, a także o wzmocnienie finansowe tej instytucji" - dodano.

"Prawda jest taka, że RDS ma obecnie 8 mln zł rocznie na finansowanie zapisanego w konstytucji dialogu społecznego, co powoduje, że tych pieniędzy nie starcza na utrzymanie i wypłatę wynagrodzeń pracownikom biura. Bez większego wsparcia finansowego jest skazana na wegetację. Tu nie chodzi o pieniądze dla członków RDS, tylko o funkcjonowanie biura. W ostatnim czasie z dziesiątki pracowników zostało tylko dwoje" - zauważa Łukasz Bernatowicz, prezes Związku Pracodawców BCC, szef RDS.

Jego zdaniem niezwykle istotne są także zmiany dotyczące procesu legislacyjnego. "Rozumiemy, że są sytuacje np. wywołane epidemią albo działaniami wojskowymi tuż za granicami naszego państwa, które wymagają błyskawicznych działań ustawodawczych. Ale to, co powinno być wyjątkiem, staje się regułą, bo obecnie każda niewygodna ustawa jest procedowana ścieżką poselską. Dlatego chcemy to zmienić. I liczę na to, że rząd wysłucha naszych postulatów i zmieni przepisy dotyczą-ce RDS jeszcze w tej kadencji. Inaczej dialogowi społecznemu w Polsce grozi głęboki kryzys, który może się skończyć podobnie jak w 2013 r., gdy rozpadła się Komisja Trójstronna, poprzedniczka rady" - ostrzega Bernatowicz.