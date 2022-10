Dieta śródziemnomorska nie ma dominującego wpływu na pamięć i myślenie

Sama dieta śródziemnomorska może nie mieć wystarczająco silnego wpływu na pamięć i myślenie, jest prawdopodobnie tylko jednym z czynników wpływających na przebieg funkcji poznawczych – ustalili szwedzcy naukowcy na podstawie badania, które trwało 20 lat.

Wyniki badania zostały opublikowane w czasopiśmie "Neurology" (https://n.neurology.org/content/early/2022/10/12/WNL.0000000000201336)

Dieta śródziemnomorska polega na spożywaniu dużej ilości warzyw, owoców, roślin strączkowych, ryb i zdrowych tłuszczów, takich jak oliwa z oliwek, oraz unikaniu produktów mlecznych, mięsa i nasyconych kwasów tłuszczowych.

Wiele badań sugerowało do tej pory, że zdrowa dieta może zmniejszyć ryzyko demencji. Najnowsze badanie różni się od pozostałych skalą i długością trwania. Zostało przeprowadzone na grupie 28 tys. Szwedów, których średnia wieku na początku badania wynosiła 58 lat i nikt nie miał zdiagnozowanej demencji. Uczestnicy badania byli poddani szczegółowej obserwacji przez 20 kolejnych lat. Przez siedem dni w tygodniu wypełniali formularze żywieniowe i regularnie udzielali wywiadów przed ankieterami.

Po 20 latach okazało się, że u 1 943 osób, czyli 6,9 proc., zdiagnozowano otępienie, w tym chorobę Alzheimera i otępienie naczyniopochodne.

Naukowcy zbadali, w jakim stopniu diety uczestników były zgodne z konwencjonalnymi zaleceniami dietetycznymi i dietą śródziemnomorską.

Okazało się, że nie znaleźli związku między przestrzeganiem konwencjonalnej diety lub diety śródziemnomorskiej, a zmniejszonym ryzykiem demencji.

"Sama dieta może nie mieć wystarczająco silnego wpływu na pamięć i myślenie, ale jest prawdopodobnie tylko jednym z czynników wpływających na przebieg funkcji poznawczych. Strategie żywieniowe będą nadal potencjalnie potrzebne wraz z innymi środkami kontroli czynników ryzyka" - powiedział Nils Peters z Uniwersytetu w Bazylei.

Badanie zostało sfinansowane przez m. in. Swedish Research Council, fundację Knut and Alice Wallenberg, fundację Marianne and Marcus Wallenberg z Uniwersytetu Lund, Swedish Alzheimer Foundation, Swedish Brain Foundation.

W październikowym artykule Nature Medicine poinformowało, że naukowcy z University of Washington stworzyli wskaźnik oparty na gwiazdkach, który ocenia jakość dowodów naukowych. Najmniej gwiazdek dostały badania oceniające wpływ diety na zdrowie człowieka.