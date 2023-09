Disney idzie w ślady Netflixa. Zacznie walczyć z dzieleniem się hasłami

Firma Disney zamierza zastosować odpowiednią technologię, aby uniemożliwić korzystanie z jednej subskrypcji Disney+ w różnych lokalizacjach - ostrzega Business Insider.

Do tej pory Disney nie miało nic przeciwko korzystaniu z jednego konta Disney+ w różnych lokalizacjach. Jednak od 1 listopada to się zmieni. Firma zamierza rozpocząć walkę z praktyką dzielenia się hasłami, a tym samym idzie w ślady platformy Netflix, która zapoczątkowała tego typu rozwiązania.

Na początek Disney zamierza uniemożliwić korzystanie z jednej subskrypcji Disney+ w różnych lokalizacjach w Kanadzie. Subskrybenci z tego regionu już otrzymali e-maile z informacjami o nowych zasadach.

"Nie będzie możliwości udostępniania subskrypcji poza własnym gospodarstwem domowym. W zaktualizowanym Centrum Pomocy usługi określono, że gospodarstwo domowe to zbiór urządzeń związanych z głównym miejscem zamieszkania, używanych przez osoby tam mieszkające" - informuje Business Insider.

Nie ma wątpliwości, że firma będzie stopniowo rozszerzała swoje działania na kolejne regiony, aby eliminować praktykę dzielenia się kontami wszędzie, gdzie platforma jest dostępna. Użytkownicy z Polski już teraz myśleć muszą za to o zapowiadanych podwyżkach. Od 6 grudnia firma zapowiedziała podwyżkę ceny z 28,99 zł do 37,99 zł miesięcznie lub z 289,90 zł do 379,90 zł rocznie.