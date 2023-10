Dla kogo resort gospodarki w nowym rządzie?

PSL, podobnie jak to miało miejsce w koalicji Platformą do 2015 roku, chce objąć resorty gospodarki i rolnictwa. Na to drugie ministerstwo apetyty mają też inni.

Wicepremierem i ministrem gospodarki w nowym rządzie mógłby być lider PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz - nieoficjalnie deklarują Ludowcy, cytowani przez WP. Ta kandydatura nie budzi wątpliwości, ale będzie stanowiła jeszcze temat zakulisowych rozmów w ramach koalicji.

Donald Tusk podczas czwartkowego zarządu krajowego zaapelował do polityków PO o powstrzymanie się od spekulacji. Jednakże nieoficjalnie wiadomo, że resort gospodarki pozostaje w zasięgu PSL-u. Ponadto Ludowcy chcieliby również uzyskać wpływ na resorty środowiska i klimatu.

Przedmiotem sporu pomiędzy PO i PSL-em może być z kolei ministerstwo rolnictwa, na czele którego w każdej koalicji z udziałem PLS stał polityk z tego środowiska. Jednakże pretendentem na stanowisko ministra rolnictwa może być również lider AgroUnii startujący z list Koalicji Obywatelskiej. Michał Kołodziejczak zapowiadał, że chciałby mieć wpływ na resort. - Dla mnie oczkiem w głowie jest rolnictwo. Chciałbym pokazać, jak dobrze można kierować zespołem ludzi. Podchodzę do tego z dużą pokorą - mówił w TVN 24.

Z perspektywy Koalicji Obywatelskiej utrzymanie AgroUnii w koalicji jest istotne, ponieważ buduje rolniczą odnogę tego ugrupowania. Chociaż Agrounia wprowadziła do Sejmu tylko jednego reprezentanta, to posiada jednak silne struktury w regionach