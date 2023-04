Dla zapobiegania katastrofom na Odrze potrzebna przejrzysta komunikacja Niemiec i Polski

Bardzo ważne w zapobieganiu katastrofom ekologicznym na Odrze jest przejrzysta komunikacja pomiędzy Niemcami a Polską – powiedział w piątek we Wrocławiu komisarz UE ds. środowiska Virginijus Sinkeviczius.

Komisarz przyjechał w czwartek do Warszawy z oficjalną wizytą, w piątek odwiedził Wrocław. Sinkeviczius podczas konferencji prasowej we Wrocławiu przypomniał, że wcześniej spotkał się z przedstawicielami polskiego rządu, w tym z minister klimatu i środowiska Anną Moskwą i ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Robertem Telusem.

W piątek Sinkeviczius odwiedził fabrykę baterii do samochodów elektrycznych LG Energy Solution w podwrocławskich Biskupicach Podgórnych. "To jedna z największych fabryk w Europie, która ma dalsze plany rozwoju. To dla nas ważne, by poznać te plany w kontekście naszych regulacji dotyczących baterii do aut elektrycznych" - mówił.

Komisarz spotkał się we Wrocławiu również z przedstawicielami organizacji pozarządowych działającymi w obszarze ochrony środowiska. Przypomniał w tym kontekście zeszłoroczną katastrofę ekologiczną na Odrze, która spowodowała masowe śnięcie ryb. "Komisja jest zaangażowana w ten problem; rozmawiałem o tym z minister środowiska (Anną Moskwą - przyp. PAP) i poprosiłem o pełną przejrzystość wszystkich działań podejmowanych w tym temacie" - mówił. Dodał, że bardzo istotna w kontekście zapobiegania katastrofom ekologicznym na Odrze jest współpraca i komunikacja pomiędzy Polską i Niemcami.

"Ważne jest też zaangażowanie organizacji społeczeństwa obywatelskiego w tym obszarze. Komisarz wskazał na potrzebę zaangażowania i współpracy z różnymi środowiskami. "Wszystkim nam zależy, aby tego rodzaju katastrofy jak w ubiegłym roku nie powtarzały się" - dodał Sinkeviczius.