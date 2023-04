Długa majówka w Łazienkach Królewskich

Od 1 do 8 maja przygotowaliśmy wiele atrakcji dla dorosłych, młodzieży i rodzin z dziećmi m.in. Piknik Europejski. Poza koncertem Włodek Pawlik Trio i Salonem muzycznym wszystkie wydarzenia długiej majówki są bezpłatne - powiedziała PAP rzeczniczka prasowa Muzeum Łazienki Królewskie Agata Zawora.

"Na zbliżający się długi, majowy weekend Muzeum Łazienki Królewskie przygotowało mnóstwo atrakcji z myślą o dorosłych, młodzieży i rodzinach z dziećmi. Po zimowej przerwie dla zwiedzających otwierają się Biały Dom i Wodozbiór. Do końca lata po łazienkowskich ogrodach będziemy mogli spacerować do godziny 22.00. 1 maja zapraszamy na Piknik Europejski z okazji 19. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. 1 maja o godzinie 11. w Łazienkach rozpocznie się parada orkiestr. Wystąpi Orkiestra Wojskowa w Dęblinie oraz Orkiestra Reprezentacyjna Policji. Przejdą one z Belwederu do Stajni Kubickiego" - powiedziała PAP rzeczniczka prasowa Muzeum Łazienki Królewskie Agata Zawora.

"Tego samego dnia w ramach Pikniku Europejskiego w strefach edukacji w różnych miejscach Łazienek będą się odbywać animacje i warsztaty dla dzieci. Przygotowaliśmy animację "Poznaj króla" oraz "Spójrz w niebo" połączona z obserwacją nieba i rysowaniem chmur.

Na placu zabaw w południowej części ogrodów dwa razy zostanie wystawiony spektakl dla dzieci Teatru Kamishibai. Dla fanów przyrody w różnym wieku przygotowaliśmy spacery zorganizowane przez Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa - Oddziału Muzeum Łazienki Królewskie. Rodziny mogą także skorzystać z warsztatów przyrodniczych, plastycznych i rękodzielniczych" - wyjaśniła.

"2 maja odbędą się wydarzenia pod hasłem +Świętujmy razem Dzień Flagi!+ Ich współorganizatorami jest Polska Opera Królewska oraz Biuro +Niepodległa+, które wspólnie z zapraszają na Operowy piknik z Niepodległą. Na scenie usłyszymy wiele znakomitych utworów muzyki kameralnej w wykonaniu solistów oraz orkiestry Polskiej Opery Królewskiej. W namiotach odbędą się animacje dla dzieci i warsztaty o barwach narodowych" - wskazała.

"3 maja w Pałacu na Wyspie zaprezentujemy kopię konstytucji z 1791 r, która jest przechowywana przez Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Będzie można obejrzeć ją przez kolejny tydzień. 5 maja odbędzie się spotkanie z cyklu +Łazienki na piątek+ pod hasłem +Królewskie miejsce pracy+. Opowiemy o gabinecie króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. 6 maja zapraszamy na Warszawskie Dni Kawaleryjskie z pokazami grup kawalerzystów oraz pokazy władania szablą na Hipodromie. Następnego dnia odbędzie się koncert +Salony muzyczne+. Wystąpi Trio Del Sogno. To wydarzenie jest płatne, podobnie jak koncert Trio Włodka Pawlika +In Memoriam Profesor Zbigniew Wawer+. Wszystkie pozostałe atrakcje majówki w Łazienkach są bezpłatne" - podkreśliła.

"7 maja, z okazji 260. rocznicy urodzin ks. Józefa Poniatowskiego, bratanka króla Stanisława Augusta i właściciela Pałacu Myślewickiego, w ogrodzie za pałacem odbędzie się odsłonięcie jego popiersia" - powiedziała.

Wraz z wydarzeniem będzie wystawiona miniatura "Napoleon w Warszawie" w reżyserii i według Leszka Zdunia.

"8 maja, z okazji królewskich imienin zapraszamy do udziału w oprowadzaniach po zabytkowych obiektach Łazienek Królewskich. Edukatorzy oprowadzą po Białym Domu, Pałacu na Wyspie oraz Pałacu Myślewickim" - powiedziała rzeczniczka Łazienek.

Muzeum Łazienki Królewskie to kompleks pałacowo-ogrodowy składający się z 21 zabytkowych obiektów m.in. Pałacu na Wodzie, Starej Oranżerii, Teatru Królewskiego, Podchorążówki i Pałacu Myślewickiego. W parku o powierzchni 76 ha znajduje się 8,5 tys. drzew i krzewów, w tym cztery pomniki przyrody. Początki założenia sięgają XVII w., gdy na zlecenie Stanisława Herakliusza Lubomirskiego wybudowano tu pawilon ogrodowy z łaźnią. W 1764 r. jego właścicielem został ostatni król Rzeczypospolitej, Stanisław August. Do prac związanych z rozbudową posiadłości monarcha zaprosił najwybitniejszych twórców epoki, m.in. Dominika Merliniego, Jana Chrystiana Kamsetzera, André Le Bruna i Marcello Bacciarellego.

Pałac na Wyspie to jeden z najcenniejszych polskich zabytków w stylu klasycystycznym, z Królewską Kolekcją Obrazów. Obecnie eksponowanych jest tu 140 dzieł sztuki. W Starej Oranżerii projektu Dominika Merliniego mieści się Teatr Królewski, jeden z nielicznych w Europie oryginalnych XVIII-wiecznych teatrów dworskich oraz Królewska Galeria Rzeźby z gipsowymi kopiami najsłynniejszych rzeźb starożytnego świata.

Od 1 stycznia 2018 r. na podstawie Zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 22 grudnia 2017 r. Muzeum Łazienki Królewskie oraz Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie połączone zostały w jedną instytucję kultury pod nazwą Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie z Oddziałem Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa.