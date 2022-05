Długi majowy weekend w Przemyślu taki sam jak w innych regionach Polski

Na przemyskim rynku turyści odwiedzają modne restauracje i kawiarnie. Wieczorami w barach jest komplet gości. Mieszkańcy miasta odpoczywają na działkach albo organizują spotkania ze znajomymi przy grillu. Długi majowy weekend w Przemyślu jest taki sam, jak w innych częściach Polski.

Jeszcze niedawno do miasta ściągały tysiące uchodźców. W Przemyślu było aż żółto od kamizelek, w które ubrani są wolontariusze pomagający uciekającym z Ukrainy przed rosyjską inwazją. Teraz w mieście jest o wiele spokojniej niż jeszcze miesiąc temu. Najlepiej to widać w długi majowy weekend, który przemyślanie spędzają tak samo jak mieszkańcy innych regionów Polski.

"Normalnie nie mamy czasu, by przyjść na rynek, usiąść przy fontannie i po prostu zjeść lody. Dziś po pracy to zrobiliśmy całą rodziną" - powiedziała pani Halina, która do kawiarni w Przemyślu przyszła w poniedziałkowe popołudnie z siostrą Martą i dziećmi. "We wtorek planujemy wypad za miasto na grilla" - dodał.

Kobieta powiedziała, że teraz, gdy uchodźców jest mniej niż jeszcze kilka tygodni temu miasto "wróciło do normalności". "Nie ma już tej bieganiny. Tego rozgardiaszu, który był w centrum miasta, gdy tysiące uchodźców przyjechało do Przemyśla" - powiedziała pani Marta.

W poniedziałkowy wieczór w barze w centrum miasta siedzi grupa mieszkańców miasta. "Jest majówka, trzeba odpocząć. Miałem dziś wolne w pracy, więc mam czterodniowy weekend. Niestety jeszcze jutro i znowu do pracy" - powiedział niezadowolony pan Krzysztof. Zapytany o sytuację z uchodźcami stwierdził, że majówka jest spokojna. "Teraz naprawdę wszyscy możemy odpocząć. Ostatnie dwa miesiące były dla wszystkich bardzo nerwowe. Nikt nie wiedział, jak skończy się ta wojna i czy Putin nas nie zaatakuje. Teraz jest już inaczej. Uchodźców jest mniej, a i my jesteśmy spokojniejsi" - powiedział.

Jego kolega - Michał - dodał, że "nie wiadomo, co zrobi Putin, ale trzeba żyć normalnie". "Współczuję tym ludziom, którzy stracili wszystko przez tego bandytę. Ale my musimy patrzeć przed siebie. Nie możemy dać mu się zastraszyć. I nie damy się" - zapowiedział.

Mężczyźni przyznali, że od soboty odpoczywają i spędzają czas na spotkaniach ze znajomymi. "Jest tak, jak zawsze było. Nie czujemy, że zaledwie kilka kilometrów stąd jest wojna, że ludzie uciekają do nas przed bombami. To jest naprawdę przerażające" - dodał Krzysztof.

Svietłana, która do Przemyśla przyjechała przed kilkoma tygodniami z córką Lubą też korzystała z pięknej majowej pogody. "Zostałam w Przemyślu, bo mam stąd blisko do domu, do Kijowa. Znalazłam pracę, jakoś się urządzamy. U was jest tak spokojnie, nie ma bomb. A teraz jest jeszcze święto i szef dał mi wolne, żebym mogła pobyć z córką. Polacy to dobrzy ludzie" - powiedziała.

Dodała, że latem chciałaby już być w domu. "O ile jeszcze będzie ten dom" - dodała.