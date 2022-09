Dmitrij Miedwiediew pisze o III wojnie światowej i eliminacji Ukraińców

"Zełenski chce szybko wstąpić do NATO. Świetny pomysł. Wręcz błaga Sojusz Północnoatlantycki o przyspieszenie rozpoczęcia trzeciej wojny światowej" – stwierdził na Telegramie Dmitrij Miedwiediew, komentując działania prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Prezydent Rosji Władimir Putin ogłosił 30 września 2022, że Rosja podjęła decyzję o włączeniu w swoje granice samozwańczych Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a także obwodów chersońskiego i zaporoskiego.

Stało się to po wcześniejszym przeprowadzeniu na tych terenach pseudoreferendaów, których wyników nie uznaje szereg krajów, m.in. państwa UE.

Na decyzję o aneksji zareagował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który zapowiedział, że Ukraina składa wniosek o dołączenie do NATO w trybie przyspieszonym.

"De facto dotarliśmy już do NATO. De facto udowodniliśmy już zgodność ze standardami Sojuszu. Dzisiaj Ukraina składa wniosek, by zrobić to de iure. Zgodnie z procedurą, która będzie odpowiadać naszemu znaczeniu dla obrony naszej całej wspólnoty. W przyspieszonym trybie" - napisał na Telegramie prezydent Ukrainy.

Z kolei prezydent USA Joe Biden oświadczył, że "Stany Zjednoczone nigdy, nigdy, nigdy nie uznają roszczeń Rosji do suwerennego terytorium Ukrainy", a szef NATO, Jens Stoltenberg, nazwał decyzję Putina największą próbą aneksji terytorium na kontynencie europejskim od zakończenia II wojny światowej.

Głos w sprawie zabrał na Telegramie były prezydent Rosji, Dmitrij Miedwiediew.

"Zełenski chce szybko wstąpić do NATO. Świetny pomysł. Wręcz błaga Sojusz Północnoatlantycki o przyspieszenie rozpoczęcia trzeciej wojny światowej" – cytuje Interia wpis Miedwiediewa na Telegramie.

Miedwiediew jak podaje Interia przytoczył również wypowiedź Stoltenberga: "jeśli Ukraina przestanie walczyć, zniknie jako państwo". "Co za cyniczny facet - w końcu, jeśli nie przestanie walczyć, to zniknie znaczna część Ukraińców" - stwierdził Miedwiediew.