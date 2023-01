Dni Pamięci w Łodzi: cykl wydarzeń poświęconych kulturze i historii polskich Żydów

Koncerty, spektakle i spotkania autorskie złożą się na program organizowanych w Łodzi po raz 13. Dni Pamięci. Od 27 do 30 stycznia kulturę i historię polskich Żydów przybliżać będą: Teatr im. Jaracza, Centrum Dialogu im. Edelmana oraz Muzea: Tradycji Niepodległościowych i Miasta Łodzi.

"Tegoroczna edycja jest wyjątkowa, bo w jej tle, tuż obok - u naszych ukraińskich sąsiadów, toczy się okrutna wojna. Wiele lat temu dopisaliśmy Łódź do listy miast obchodzących Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Wspólnie z Teatrem im. Stefana Jaracza oraz Urzędem Marszałkowskim, po raz kolejny podejmujemy wyzwanie, aby przypomnieć o tragicznych losach Żydów sprzed 80 lat, którzy stali się ofiarami II wojny światowej. Ma to znaczenie teraz, gdy trzeba uświadamiać przyszłym pokoleniom, czym może skończyć się nieuzasadniona nienawiść" - podkreślił prezes zarządu Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce Artur Hofman.

27 stycznia to ustanowiony przez ONZ Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Co roku Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce przypomina w tym okresie historię Zagłady i pielęgnuje pamięć jej ofiar, organizując Dni Pamięci, na które składają się wydarzenia kulturalne i edukacyjne. W Łodzi będą one odbywać się od 27 do 30 stycznia.

"Tegoroczne uroczystości rozpoczną się na Stacji Radegast, która jest oddziałem Muzeum Tradycji Niepodległościowych, gdzie o godzinie 12 nastąpi uroczyste złożenie kwiatów pod pomnikiem. Po południu w Teatrze im Stefana Jaracza odbędzie się koncert inauguracyjny +Hemar ODnowa+, który jest autorskim projektem Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, wykonanym na podstawie scenariusza Krystiana Iwanowa" - poinformowała koordynatorka Dni Pamięci Magdalena Majsterkiewicz.

Jak dodała, premiera koncertu odbyła się 6 kwietnia 2021 roku z okazji 120 urodzin Mariana Hemara. Jego tytuł nawiązuje nie tylko do prezentacji twórczości artysty w nowych, specjalnie na te okoliczność powstałych aranżacjach, ale również do faktu zaangażowania artystów młodego pokolenia: od aranżerów, poprzez kompozytorów niektórych melodii i wykonawców, na dyrygencie skończywszy.

Dzień później w kawiarni Obiecana Cafe odbędzie się spotkanie autorskie z Anną Dobrowolską - autorką książki "Byłem fotografem w Auschwitz - prawdziwa historia Wilhelma Brassego". Również w sobotę na Scenie Kameralnej Teatru im. Jaracza w spektaklu "Nic nowego pod słońcem" wystąpi Sławomir Holland.

W Centrum Dialogu im. Marka Edelmana zaplanowano kilka wydarzeń niedzielnych. Będzie to spotkanie "Przed Zagładą. Kobiety w kręgu awangardy" z udziałem Dariusza Dekierta, Irminy Michalak oraz Krystyny Radziszewskiej, którzy będą rozmawiać o książce "Tańczymy zaczarowani taniec młodości". Z kolei wieczorem na scenie Centrum Dialogu odbędzie się monodram Agnieszki Babicz "Wiera", oparty na biografii i piosenkach z repertuaru Wiery Gran. O zapomnianej artystce przypomniała kilka lat temu w poświęconej jej książce Agata Tuszyńska. Gran to polska pieśniarka żydowskiego pochodzenia, aktorka kabaretowa i filmowa, która podczas wojny śpiewała w getcie warszawskim, a po wyzwoleniu była prześladowana oskarżeniami o kolaborację z Niemcami.

Dni Pamięci zakończy koncert "Mordechaj Gebirtig - Bard z krakowskiego Kazimierza" w Teatrze im. Jaracza. Wystąpi zespół "Sentido", który odczytał na nowo twórczość krakowskiego artysty. Mordechaj Gebirtig z jednej strony był zwyczajnym stolarzem, a jednocześnie ostatnim żydowskim bardem z krakowskiego Kazimierza, jedną ze znanych postaci żydowskiej elity międzywojennego Krakowa. Poezja Gebirtiga weszła na stałe do żelaznego kanonu żydowskiej pieśni ludowej i mimo upływu ponad 80 lat od śmierci autora jest ciągle popularna.

Z okazji Dni Pamięci prowadzone są też działania edukacyjne dla młodzieży, m.in. warsztaty przygotowane przez Muzeum Getta Warszawskiego oraz Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi. Przygotowano też dwa spektakle. "Sprawiedliwi" w inscenizacji Artura Hofmana to widowisko słowno-muzyczne poświęcone Sprawiedliwym wśród Narodów Świata, które powstało z inicjatywy Instytutu Pamięci Narodowej, we współpracy z Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Żydów w Polsce. Dla najmłodszych dostępny będzie spektakl "Dlaczego kot i pies się kłócą: w wykonaniu Teatru (OD)Nowa, w reżyserii Katarzyny Post. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie www.tskz.pl oraz www.teatr-jaracza.lodz.pl.