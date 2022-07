Do 15 lipca jest przedłużony termin zakończenia budowy zapory na granicy polsko-białoruskiej - poinformowali w czwartek wiceminister SWiA Maciej Wąsik i zastępca komendanta głównego SG gen. bryg. Wioleta Gorzkowska podczas połączonych obrad sejmowych komisji spraw wewnętrznych i administracji oraz obrony narodowej.

Bariery brakuje jeszcze na odcinku ok. 7 km w rejonie Białowieży.

"Oczywiście my nie ukrywaliśmy, że wszystkie, ostatnia śrubka (nie) jest dokończona. My widzimy koniec inwestycji 15 lipca. Takie mamy umowy. Wydłużyliśmy (umowy), zdecydowaliśmy się na aneksy ze względu na pewne obiektywne okoliczności, które się pojawiły, geologiczne przy palowaniach (montażu pali pod zaporę - PAP)" - mówił posłom Wąsik. Dodał, że na odcinku białowieskim właśnie, w niektórych miejscach, gdzie są - jak to określił - "stromizny" montowane są mniejsze panele dwumetrowe.

"To są jak gdyby prace montażowe, bo wszystko już jest, tylko trzeba złożyć ostatnie klocki" - mówił Wąsik i dodał, że dopiero potem będzie domontowana na górze przęseł w zaporze concertina drut żyletkowy). "15 (lipca) zaczynamy chyba proces odbioru, mam nadzieję wszystkiego, i myślę, że do końca lipca rozliczymy tę budowę" - powiedział Wąsik.

Zastępca komendanta głównego SG gen. bryg. Wioleta Gorzkowska wyjaśniła, że właśnie trudne warunki wodno-gruntowe na skutek roztopów i rozlewisk były największym problemem w realizacji zapory. Tłumaczyła, że w niektórych miejscach, aby wykonać badania geotechniczne, trzeba było najpierw zbudować drogę techniczną. W wielu miejscach grunt nie był stabilny i tam trzeba było stosować inną technikę budowy: wbijać gotowe pale żelbetowe w specjalnych osłonach zabezpieczających przed niekontrolowanym rozlewaniem betonu.

"Właśnie z tych względów, dla odcinków, które przebiegały w skrajnie trudnych warunkach gruntowych, inwestor (Straż Graniczna - PAP) zdecydował się na wydłużenie terminu realizacji robót budowlanych do 15 lipca. To dotyczy odcinka 7 km, niemniej jednak na tym odcinku roboty praktycznie są na ukończeniu" - dodała Gorzkowska. Poinformowała, że są już powbijane pale na tych odcinkach, zamontowane są też przęsła zapory. "Montujemy tam w tej chwili concertinę, a niezależnie od tych trudnych odcinków cały czas trwają już odbiory odcinków gotowych i usuwanie drobnych usterek" - mówiła posłom Gorzkowska.

We wrześniu ma być też gotowa bariera elektroniczna.