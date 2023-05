Do 24 maja użytkownicy mogą zagłosować na nową funkcję aplikacji mojeIKP

Mapa defibrylatorów AED, karta EKUZ w formie elektronicznego certyfikatu lub data ważności e-recepty - na jedną z tych trzech funkcji internetowego konta pacjenta mojeIKP można głosować do środy 24 maja. Akcja została zorganizowana z okazji dwulecia aplikacji.

Centrum e-Zdrowia ogłosiło ankietę 10 maja. Przygotowano w niej propozycję trzech rozwiązań, na które użytkownicy wciąż mogą głosować za pośrednictwem strony pacjent.gov.pl. Ankieta kończy się 24 maja. Funkcja z największą liczbą głosów zostanie uruchomiona jako pierwsza.

Jedna z funkcji - mapa AED - to informacja o lokalizacji najbliższego automatycznego elektrycznego defibrylatora.

Automatyczny elektryczny defibrylator (AED) to urządzenie, które rozpoznaje zaburzenia rytmu serca i podpowiada osobie ratującej, co ma zrobić. Jest dostępne w instytucjach publicznych, zakładach pracy, na dworcach, lotniskach, stacjach metra, niektórych stacjach benzynowych, w galeriach handlowych, biurowcach itp. Mapa AED pozwoli szybko dotrzeć do informacji o tym, gdzie znajduje się najbliższy AED.

Kolejna funkcja, na która można oddać głos to EKUZ w formie elektronicznego certyfikatu dostępnego w aplikacji.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) potwierdza, że masz prawo do leczenia w czasie wyjazdów turystycznych do większości krajów europejskich. Obecnie możesz złożyć wniosek o jej wydanie przez Internetowe Konto Pacjenta, a odbierasz ją pocztą lub osobiście w postaci plastikowej karty. Dzięki nowej funkcji EKUZ będzie dostępny w formie elektronicznego certyfikatu, tak jak np. unijny certyfikat COVID (UCC).

Można tez zagłosować na informację o dacie realizacji recepty. 7, 30 czy 365 dni? Jak długo ważna jest konkretna recepta? - pytanie o termin realizacji e-recepty jest jednym z najczęstszych w aptekach i przychodniach. Ta funkcja ułatwi realizację recepty.

MojeIKP to dostęp do najważniejszych funkcji Internetowego Konta Pacjenta. Można w nim odebrać swoje e-recepty i e-skierowania. Aplikacja ułatwia też wykup leków i przypomni o ich zażywaniu. Zapewnia też dostęp np. do dokumentacji medycznej dziecka.