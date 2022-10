Do konsultacji społecznych trafił projekt ustawy o aktywności zawodowej

Oddzielenie statusu bezrobotnego od ubezpieczenia zdrowotnego, zmiany w przyznawaniu zasiłku dla bezrobotnych oraz uproszczenie procedur w urzędach pracy - takie m.in. rozwiązania zawiera projekt ustawy o aktywności zawodowej, który został skierowany do konsultacji społecznych.

W środę na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o aktywności zawodowej przygotowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Ma on zastąpić ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Autorzy dokumentu wskazali, że jest on realizacją części "kamienia milowego" zapisanej w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), który dotyczy kompleksowej modernizacji instytucji polskiego rynku pracy.

Projekt przewiduje m.in. oddzielenie statusu bezrobotnego od ubezpieczenia zdrowotnego, wprowadzenie instrumentów dla rodzin i dla kobiet powracających na rynek pracy, uproszczenie i ujednolicenie procedur w urzędach pracy oraz zniesienie właściwości urzędu pracy ze względu na miejsce zameldowania stałego lub czasowego.

W uzasadnieniu do projektu zwrócono uwagę, że większość zarejestrowanych w urzędach pracy bezrobotnych nie jest zainteresowana podjęciem zatrudnienia, a rejestracja zapewnia im dostęp do bezpłatnego korzystania ze świadczeń medycznych, czasami również socjalnych.

Według autorów projektu warunkiem niezbędnym dla poprawy jakości i efektywności usług świadczonych przez publiczne służby zatrudnienia (PSZ) jest oddzielenie statusu osoby bezrobotnej od ubezpieczenia zdrowotnego.

Wprowadzono przepisy, które umożliwią uzyskanie uprawnień do świadczeń zdrowotnych przez osoby nieaktywne zawodowo i niezarejestrowane w urzędzie pracy. Ubezpieczenie zdrowotne będzie przysługiwało osobie niemającej innego tytułu do tego ubezpieczenia.

Zgodnie z projektem ZUS udostępni wniosek o uzyskanie uprawnień do świadczeń zdrowotnych i będzie dokonywał jego weryfikacji w zakresie danych dostępnych z rejestrów prowadzonych w ZUS i tych, do których ZUS posiada prawny dostęp. Wniosek o ustalenie prawa do korzystania ze świadczeń zdrowotnych będzie składany za pośrednictwem profilu informacyjnego utworzonego w systemie informatycznym ZUS (czyli na Platformie Usług Elektronicznych).

Projekt zakłada także zmiany w przyznawaniu zasiłku dla bezrobotnych, które dotyczą kwoty wynagrodzenia jaką bezrobotny musi uzyskać za pracę, by nabyć prawo do tego świadczenia.

Obecnie jest to wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy. Po zmianach będzie to już tylko połowa minimalnego wynagrodzenia za prace, od którego również będzie istniał obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy.

Bez zmian pozostawiono warunki konieczne do uzyskania prawa do zasiłku dla bezrobotnych, w szczególności okresy aktywności zawodowej uprawniające do uzyskania prawa do zasiłku. Również okresy pobierania zasiłku dla bezrobotnych, czyli podstawowy 180 dni i wydłużony 365 dni, pozostały bez zmian.

W projekcie wskazano, że dla bezrobotnych, którzy osiągnęli co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę lub gdy podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę - wysokość zasiłku wyniesie 1304,10 zł w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa i 1024,10 zł w okresie kolejnych dni jego posiadania.

Z kolei dla tych bezrobotnych, którzy osiągnęli wynagrodzenie za pracę w wysokości poniżej minimalnego wynagrodzenia za pracę, wysokość zasiłku wyniesie 652,05 zł w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa i 512,05 zł w okresie kolejnych dni jego posiadania.

Ponadto projekt przewiduje rezygnację z zasiłku dla bezrobotnych przysługującego w wysokości 80 proc. zasiłku podstawowego przysługującego bezrobotnym, którzy posiadają okres uprawniający do zasiłku wynoszący mniej niż 5 lat.

Utrzymano regulację dotyczącą zasiłku dla bezrobotnych przysługującego w wysokości 120 proc. zasiłku podstawowego. Będzie on przysługiwał osobom legitymującym się okresem uprawniającym do zasiłku wynoszącym co najmniej 20 lat pracy. Wysokość jego, tak jak w przypadku zasiłku podstawowego, będzie uzależniona od osiąganego wynagrodzenia za pracę.

Projektowane zmiany mają także odpowiadać na wyzwania demograficzne w kraju. Działania urzędów pracy mają być nakierowane na aktywizację zawodową rodziców wychowujących dzieci oraz dotarcie do osób biernych zawodowo, które obecnie znajdują się poza rynkiem pracy.

W związku z tym w projekt zakłada pierwszeństwo w skierowaniu do udziału w formach pomocy określonych w projektowanej ustawie m.in. bezrobotnym członkom rodzin wielodzietnych posiadającym Kartę Dużej Rodziny.

Regulacja przewiduje też uwzględnienie przedsiębiorstw rodzinnych w przyznawaniu i rozliczaniu form pomocy finansowanych z Funduszu Pracy. W praktyce oznaczać to będzie, że w uzasadnionych przypadkach pomoc będzie mogła być udzielana pomimo pokrewieństwa klienta powiatowego urzędu pracy z pracodawcą, u którego podjął lub planuje podjąć zatrudnienie.

Wprowadzono także rozwiązanie mające na celu zachęcenie do podejmowania pracy m.in. przez matki lub ojców sprawujących opiekę nad dziećmi w wymiarze umożliwiającym pogodzenie roli rodzica z aktywnością zawodową, np. praca na pół etatu za wynagrodzenie równe wysokości połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, praca na pół etatu będzie podstawą do ubiegania się o prawo do zasiłku w wysokości połowy tego zasiłku.

Projekt przewiduje też zniesienie właściwości urzędu pracy ze względu na miejsce zameldowania stałego lub czasowego. Wprowadzono za to powiązanie bezrobotnego z urzędem pracy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Przyjęte rozwiązanie ma umożliwić łatwy kontakt bezrobotnego z urzędem pracy.

Zakłada się również skrócenie czasu na poszukiwanie pracy poprzez wdrożenie centralnej bazy CV, dzięki której po wprowadzeniu swojego profilu zawodowego będzie można otrzymywać natychmiastową informację o nowych ofertach pracy w CBOP, odpowiadających kwalifikacjom zawodowym kandydata. Oferty przeszukiwać będzie można również za pomocą aplikacji ePraca udostępnionej przez ministra właściwego do spraw pracy.

Projekt zawiera też wiele zmian w zakresie optymalizacji stosowanych form pomocy dla bezrobotnych. Np. zastąpiono przygotowanie zawodowe dorosłych tzw. stażem plus - to m.in. możliwość wydłużenia stażu, wprowadzenie mechanizmu motywującego stażystę oraz premię dla pracodawcy w przypadku przystąpienia przez stażystę do weryfikacji wiedzy i umiejętności nabytych podczas stażu i uzyskania kwalifikacji.

W projekcie wprowadzono też wiele zmian w zakresie aktywizacji osób biernych zawodowo. Zaproponowano m.in. poszerzenie grupy klientów PUP o osoby bierne zawodowo, możliwość finansowania z Funduszu Pracy działań związanych z wyłonieniem i dotarciem do różnych grup osób biernych zawodowo (np. kampanie informacyjne) oraz finansowanie działań aktywizacyjnych na rzecz osób biernych zawodowo.

Projekt reguluje także działalność Ochotniczych Hufców Pracy.