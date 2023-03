Do konsultacji trafił projekt dotyczących stypendiów Instytutu Kolbego

Do konsultacji skierowany został projekt rozporządzenia ministra edukacji i nauki dotyczącego stypendiów Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego. W projekcie określono m.in. rodzaje stypendiów oraz warunki i tryb ich przyznawania.

Projektowane rozporządzenie w sprawie stypendiów Instytutu Kolbego stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w ustawie o Instytucie Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego. Zgodnie z ustawą Instytut może finansować stypendia dla osób należących do Polonii, Polaków zamieszkałych za granicą oraz osób nieposiadających polskiego pochodzenia.

W projekcie rozporządzenia zaproponowano trzy rodzaje stypendiów: edukacyjne - przyznawane za wybitne wyniki w nauce języka polskiego albo za nauczanie języka polskiego; motywacyjne - przyznawane za osiągnięcia w zakresie upowszechniania nauki języka polskiego; uznaniowe - przyznawane za całokształt dorobku w obszarze rozwoju języka polskiego za granicą.

Zaproponowano też, aby osobami uprawnionymi do ubiegania się o stypendium byli uczniowie szkół realizujący naukę języka polskiego za granicą jako języka ojczystego lub obcego i nauczyciele nauczający języka polskiego za granicą.

"Powyższe rozwiązanie przyczyni się do upowszechnienia języka polskiego za granicą. Działanie to będzie miało również pozytywny wpływ na upowszechnianie wśród młodych ludzi za granicą znajomości polskiej historii, tradycji i kultury, ale także promocji współczesnej Polski. Dodatkowo wspieranie nauczycieli języka polskiego pracujących za granicą z młodymi ludźmi ma na celu podkreślenie wagi jaką Państwo Polskie przykłada do pracy nauczyciela języka polskiego za granicą, w tym nauczyciela polonijnego, a także podniesienie prestiżu tej grupy zawodowej" - napisano w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia.

"Powyższe rozwiązania przełożą się również na podniesienie poziomu nauczania języka polskiego za granicą. Zakłada się, że upowszechnianie języka polskiego, polskiej historii, tradycji oraz informacji na temat współczesnej Polski za granicą będą miały również pozytywny wpływ na lokalne środowisko osoby ubiegającej się o przyznanie stypendium Instytutu" - dodano.

Stypendia będą przyznawane przez dyrektora Instytutu Kolbego na wniosek osoby ubiegającej się o przyznanie stypendium złożony w ramach naboru. Do oceny wniosków ma być powołana komisja ekspertów, w skład której ma wchodzić co najmniej trzech pracowników Instytutu oraz co najmniej cztery osoby niebędące jego pracownikami.

O przyznaniu stypendium będzie decydował dyrektor Instytutu po zapoznaniu się z rekomendacją komisji.

Zgodnie z ustawą o Instytucie Kolbego stypendium będzie przyznawane na okres od jednego do dwunastu miesięcy i może być wypłacane w formie świadczenia jednorazowego lub świadczenia miesięcznego. Wysokość stypendium nie może być wyższa, niż dwukrotność przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym pomnożonego przez liczbę miesięcy w okresie na jaki przyznano stypendium.

W komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego podano, że przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2022 r. wyniosło 6 346,15 zł. W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia podano, że maksymalna wysokość stypendium przyznanego w 2023 r. na okres jednego miesiąca będzie mogła wynieść maksymalnie 12 692,30 zł, a w przypadku stypendium przyznanego na okres 12 miesięcy - maksymalnie 152 307,60 zł.

Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.