Do konsultacji trafił projekt w sprawie dofinansowania podręczników dla uczniów z niepełnosprawnościami

Do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia o dofinansowaniu zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnościami, uczęszczających do szkół ponadpodstawowych i starszych klas szkół artystycznych.

Chodzi o projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025. Zaproponowane w nim rozwiązania są podobne do obowiązujących w latach 2020-2022.

Zgodnie z projektem w latach 2023-2025 programem będą objęci uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym i uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, mający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Uczniowie klas I-VIII szkół podstawowych, czyli wszystkich klas szkoły podstawowej, mają prawo do korzystania z bezpłatnych podręczników będących własnością szkoły. Nie przysługuje ono uczniom szkół ponadpodstawowych.

Dlatego w latach szkolnych 2023/2024-2025/2026 pomoc w dofinansowaniu zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych (w tym podręczników do kształcenia w zawodach i materiałów do kształcenia zawodowego) trafi do uczniów z niepełnosprawnościami, uczących się w szkołach ponadpodstawowych. Chodzi o uczniów liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia i branżowej szkoły II stopnia.

W latach szkolnych 2023/2024-2025/2026 pomoc w dofinansowaniu zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych przysługiwać będzie także uczniom z niepełnosprawnościami z klas VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum sztuk plastycznych, czyli uczniom szkół artystycznych, uczących się w klasach odpowiadających szkołom ponadpodstawowym.

W przypadku szkół muzycznych w roku szkolnym 2023/2024 pomoc będzie przysługiwać uczniom niepełnosprawnym uczęszczającym do klas I i II 4-letniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia i do klas III-VI dotychczasowej 6-letniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia. W roku szkolnym 2024/2025 pomoc przysługiwać będzie uczniom klas I-III 4-letniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia i klas IV-VI dotychczasowej 6-letniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia. W roku szkolnym 2025/2026 pomoc przysługiwać będzie uczniom klas I-IV 4-letniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia oraz klas V i VI dotychczasowej 6-letniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia.

Pomoc przysługiwać będzie też uczniom szkół specjalnych przysposabiających do pracy.

Ma być przyznawana na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych ucznia. Złożyć będzie go mógł także nauczyciel, pracownik socjalny lub sam uczeń, jeśli jest pełnoletni. Wniosek trzeba będzie złożyć do dyrektora szkoły, do której będzie w danym roku szkolnym uczęszczać uczeń. Wysokość maksymalnego dofinansowania jest różna, zależy od typu szkoły.

Dla uczniów szkół specjalnych przysposabiających do pracy ma wynosić do 225 zł, dla uczniów szkół branżowych - do 390 zł, a dla uczniów liceów, techników i szkół artystycznych - do 445 zł.

Termin na złożenie wniosku ma ustalić wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwego ze względu na siedzibę szkoły. Dla szkół muzycznych, rolniczych i leśnych terminy te ustalą ministrowie prowadzący dany typ szkoły.

Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.