Do Muzeum Kijowa dotarły z Polski materiały do ochrony dzieł sztuki

W środę do Muzeum Kijowa trafił kolejny transport materiałów zabezpieczających z Centrum Pomocy dla Kultury na Ukrainie działającego przy Narodowy Instytut Dziedzictwa i Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego – poinformowało MKiDN.

"W transporcie znalazły się m.in. materiały do pakowania muzealiów, które pomogą je przechować w dobrym stanie i bezpiecznych miejscach" - poinformowało MKiDN w komunikacie opublikowanym na Facebooku. Informację o przyjęciu pomocy potwierdziło kierownictwo Muzeum Kijowa. "Serdecznie dziękujemy naszym drogim koleżankom i kolegom, którzy okazali się być wspaniałymi przyjaciółmi naszych muzeów za Ich szlachetną postawę i brak obojętności na losy naszych zbiorów!" - czytamy na Facebooku kijowskiego muzeum.

Kijowscy muzealnicy zadeklarowali, że pomoc zostanie przeznaczona na wsparcie wszystkich filii Muzeum Kijowa. "W tym ciężkim czasie wszystkie ukraińskie muzea zaczęły działać jak jedna rodzina, wyciągając do siebie pomocą dłoń, jednak bez życzliwej i bezinteresownej pomocy koleżanek i kolegów z zagranicy zabezpieczenie miejscowego dziedzictwa byłoby znacznie trudniejsze" - napisano na Facebooku.

To już kolejna dostawa materiałów zabezpieczających dla ukraińskich muzeów i galerii sztuki zorganizowana przez polskie instytucje. W organizację transportów wspieranych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaangażowane są m.in. Narodowy Instytut Dziedzictwa, Archiwa Państwowe, Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą Polonika, Muzeum Narodowe w Poznaniu oraz Fundacja Dziedzictwa Kulturowego we współpracy z miejskimi konserwatorami zabytków.

Pierwszy transport z materiałami zabezpieczającymi z Muzeum Narodowego w Poznaniu dotarł do Narodowej Galerii Sztuki we Lwowie 11 marca. Znalazły się w nim m.in. flizelina, kartony przekładkowe, materiały wypełniające czy wałek do nawijania płótna malarskiego wyjętego z ram obrazów. Pracownicy Muzeum Narodowego w Poznaniu przesłali swym ukraińskim kolegom także żywność oraz środki medyczne. W transporcie powrotnym do Polski przywiezionych zostało 600 książek, które Biblioteka Raczyńskich zakupiła dla dzieci ukraińskich w Polsce.

Także Archiwa Państwowe przekazały archiwom ukraińskim materiały do zabezpieczenia dokumentów, w tym 450 sztuk pudeł specjalistycznych do pakowania oraz środki zabezpieczające na wypadek pożaru w magazynach. W transporcie przekazanym przez Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa za Granicą Polonika znalazło się m.in. 900 metrów kwadratowych kurtyny przeciwogniowej, 1200 metrów kwadratowych tkaniny paroprzepuszczalnej oraz 10 kg sznurków szklanych niepalnych.