Do niedzieli Galeria Bielska BWA udostępnia za darmo ekspozycję

Do niedzieli można bezpłatnie zwiedzić dwie wystawy w Galerii Bielskiej BWA. „To okazja dla mieszkańców i turystów na spotkania ze współczesną rzeźbą w drewnie i zastanowienia się nad zagadnieniem, czym jest drewno” – zakomunikował we wtorek bielski magistrat.

Urząd miejski podał, że z okazji rozpoczęcia wakacji należąca do samorządu galera otwiera drzwi i umożliwi bezpłatne zwiedzenie wystaw. Choć akcja organizowana jest głównie z myślą o uczniach, to nie ma ograniczeń wiekowych. Do 25 czerwca do galerii może wejść bezpłatnie każda osoba.

W Galerii Bielskiej BWA prezentowane są aktualnie dwie wystawy: Marcina Rząsy pod tytułem "Cisza" oraz Józefa Nowaka zatytułowana "Artyści". Skupiają się na współczesnej rzeźbie w drewnie, co jest rzadkością w bielskiej przestrzeni wystawowej. "Dla obu artystów drewno jest wyłącznym materiałem rzeźbiarskim. Obie wystawy współtworzą projekt pod nazwą +Drzewo. Drewno. Materiał czy świętość?+, koncentrujący się na jego roli jako materiału naturalnego, bliskiego człowiekowi, ale także na miejscu drzew w ekosystemie i konieczności ich ochrony" - podał magistrat.

Marcin Rząsa na wystawie "Cisza" prezentuje postaci pozbawione cech indywidualnych, odwołujące się do uniwersalnych przedstawień człowieka. "Artyści" Józefa Nowaka to rzeźby przedstawiające sylwetki postaci ludzkich - tytułowych artystów, gigantów sztuki XX i XXI wieku - naturalnej wielkości, tworzone z pni drzew przy użyciu piły motorowej i siekiery.

Galeria Bielska BWA powstała w 1960 r. z inicjatywy lokalnego środowiska artystycznego. Od 1994 r. należy do samorządu Bielska-Białej.