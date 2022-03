Do obiegu trafił znaczek pocztowy symbolizujący solidarność Polski z Ukrainą

Uściśnięte dłonie pomalowane w barwy narodowe Polski i Ukrainy widnieją na znaczku pocztowym "Jesteśmy z wami!" przygotowanym przez Pocztę Polską i MSZ. Jest to znaczek obiegowy - nie kolekcjonerski, a jego nakład wynosi 3 mln sztuk. Do obiegu trafił w piątek.

W prezentacji znaczka w resorcie spraw zagranicznych wziął w piątek udział m.in. wiceszef MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk, prezes Poczty Polskiej SA Tomasz Zdzikot oraz przedstawiciel ambasady Ukrainy w Polsce Oleh Kuts.

Prezes PP oświadczył, że znaczek symbolizujący wsparcie dla Ukrainy jest znaczkiem obiegowym, a nie kolekcjonerskim i jego nakład to aż 3 mln sztuk. "Już wkrótce będzie najpowszechniejszej używanym w Polsce znakiem uiszczenia opłaty pocztowej, podkreślając solidarność Polaków i pocztowców z Ukraińcami" - powiedział Zdzikot.

Szynkowski vel Sęk ocenił, że znaczek to symbol polskiego wsparcia dla Ukrainy. "Symbolem tego wsparcia są ściskające się dłonie, tak jak widzimy na tym dzisiaj odsłoniętym znaczku, który dzięki inicjatywie Poczty Polskiej we współpracy z MSZ trafi dziś do obiegu i dotrze do 3 mln adresatów" - powiedział Szynkowski vel Sęk.

Jak podkreślił, najazd Rosji na Ukrainę to bezprawna, nieludzka i okrutna agresja. "Trwająca wojna odbiera życie naszym sąsiadom, niszczy to, co budowali przez lata. My Polacy doświadczyliśmy tego, wiemy jak szybko niweczy ona dokonania pokoleń, jak głębokie rany w społeczeństwie zostawia (...) wiemy z własnej przeszłości, że dzięki jedności społeczeństwa, wytrwałości, potędze nadziei można dźwignąć z ruin miasta, swoje życie i kraj" - mówił wiceszef MSZ.

Dodał, że naturalnym odruchem Polski i Polaków wobec Ukrainy i Ukraińców jest bezwarunkowa solidarność i wsparcie. Podkreślił, że do Polski przybyło już ponad 2 mln uchodźców z Ukrainy, których do swoich domów przyjmują Polacy. Dodał, że wsparcia udzielają także różne organizacje, samorządy i instytucje państwa polskiego. Wiceszef MSZ podkreślił też wysiłki przedstawicieli dyplomacji i rządu na rzecz wsparcia Ukrainy. "Ten znaczek to symbol, to działanie symboliczne pokazujące to wsparcie" - zaznaczył.

Oleh Kuts zwrócił uwagę, że wojna na Ukrainie trwa już ponad 30 dni. "Naród ukraiński, siły zbrojne Ukrainy bohatersko walczą o niepodległość Ukrainy, za pokój w naszym regionie, za lepsze jutro kontynentu europejskiego. W tych szczególnie trudnych dla Ukrainy chwilach po raz kolejny Rzeczpospolita Polska, naród polski udowodnił, że jest wiarygodnym sojusznikiem w obronie wspólnych celów i wartości" - mówił Kuts.

Dodał, że Ukraina bardzo docenia wysiłki Polski na arenie międzynarodowej na rzecz Ukrainy, dziękował również za pomoc Ukraińcom uciekającym przed wojną. "Jesteśmy przekonani, że dzięki wspólnym wysiłkom zwyciężymy" - podkreślił Kuts.

Tomasz Zdzikot powiedział, że oprócz emisji znaczka, Poczta Polska od pierwszego dnia rosyjskiej inwazji zaangażowała się w pomoc dla Ukrainy, uchodźców i ukraińskich pocztowców. "Przejęliśmy od ukraińskiej poczty rolę huba w międzynarodowej wymianie pocztowej, świadczymy wsparcie dla uchodźców, udostępniając naszą bazę noclegową i transportową. Realizujemy transporty humanitarne, których wartość - zrealizowana przez nas samodzielnie ze środków Poczty Polskiej oraz przy udziale naszych partnerów biznesowych - przekroczyła 1,3 mln zł. Planujemy kolejne" - mówił Zdzikot.

Podkreślił przy tym, że ukraińska poczta pomimo rosyjskiej napaści działa i zapewnia ciągłość działania państwa ukraińskiego.