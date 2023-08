Do PKW trafiły kolejne zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego

Do Państwowej Komisji Wyborczej 10 sierpnia wpłynęły kolejne 4 zawiadomienia o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach parlamentarnych. Dokumenty do rejestracji komitetów złożyły m.in.: PiS i Trzecia Droga.

Termin na złożenie do PKW zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego upływa zgodnie z kalendarzem wyborczym 28 sierpnia.

W czwartek dokumenty w PKW złożyły: Komitet Wyborczy Związku Słowiańskiego, Komitet Wyborczy Partia Wolności, Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe oraz Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość.

Wcześniej do Komisji wpłynęło 7 zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego. Są to: Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość, Komitet Wyborczy Nowa Lewica, Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy, Komitet Wyborczy Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców (zgłosił zamiar startu jedynie w wyborach do Sejmu), Komitet Wyborczy Patrioci Polska (zgłosił zamiar startu jedynie w wyborach do Sejmu), Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna, Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni.

Jeżeli zawiadomienie spełnia warunki określone w Kodeksie wyborczym, PKW w terminie 3 dni od złożenia zawiadomienia, decyduje o jego przyjęciu. Jeżeli zawiadomienie ma wady, PKW wzywa pełnomocnika wyborczego do ich usunięcia w ciągu 3 dni. Jeśli w tym czasie wady nie zostaną usunięte, PKW odmawia przyjęcia zawiadomienia. Pełnomocnik wyborczy ma prawo złożyć do Sądu Najwyższego skargę na postanowienie PKW o odmowie przyjęcia zawiadomienia.

Od momentu zarejestrowania komitetu wyborczego może on rozpocząć zbieranie podpisów pod listami kandydatów. Termin na zgłaszanie list kandydatów na posłów oraz kandydatów na senatorów mija 6 września.

Aby uczestniczyć w podziale mandatów do Sejmu, komitety wyborcze partii i komitety wyborcze wyborców muszą przekroczyć 5 proc. próg wyborczy w skali kraju; próg wyborczy dla komitetów wyborczych koalicji wynosi 8 proc.

Wybory parlamentarne odbędą się 15 października; Polacy wybiorą na czteroletnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów.