Do Płocka dotarli pierwsi uchodźcy z Ukrainy, w tym z Żytomierza

Do Płocka (Mazowieckie) dotarli pierwsi uchodźcy z ogarniętej wojną Ukrainy. To kilkadziesiąt osób, Ukraińców i Polaków, w tym przybyłych z Żytomierza. „Ja obudziłam się, słyszałam wybuchy i myślałam, że to jest sen” - opowiada Wiktoria, która do Płocka dotarła szczęśliwie z siostrą i jej córką.

Polki, Wiktoria i Natalia z dzieckiem z Żytomierza do Płocka przybyły jeszcze w piątek, natomiast w sobotę nad ranem spod Kowla przyjechała grupa Ukraińców, dziewięcioro dzieci i cztery ich mamy; na terenie miasta są też uchodźcy, którzy przyjmowani są przez osoby prywatne, a kolejni są w drodze - poinformował podczas konferencji prasowej prezydent Płocka Andrzej Nowakowski.

Żytomierz jest jednym z 14 miast partnerskich Płocka.

Jak przekazał prezydent Płocka, obecnie miasto to przygotowane jest na przyjęcie kilkusetosobowej grupy uchodźców z Ukrainy, w tym Ukraińców, jak również mieszkających tam Polaków, koordynuje też działania, dotyczące przyjmowania uchodźców przez osoby prywatne.

"Mamy już w Płocku pierwszych uchodźców z Ukrainy. W sumie jest to kilkadziesiąt osób. Wiktoria i Natalia z córką dotarły do nas pierwszym autokarem z Żytomierza. Są również uchodźcy z miejscowości pod Kowlem. Wiemy też, że dziś ma wyruszyć z Żytomierza do Polski następny autokar. Część osób z tego autokaru zadeklarowała, że będzie chciała także przybyć do Płocka" - powiedział Nowakowski.

"Jesteśmy ofiarami wojny. Straciłam wszystko, całe dotychczasowe życie. Proszę wybaczyć łzy" - mówiła płacząc Wiktoria, która w Żytomierzu była nauczycielką w trzech szkołach.

Podczas konferencji prasowej opowiadała: "Przyjechałyśmy tutaj z siostrą i z siostrzenicą z wielkim trudem. To była najdłuższa podróż mojego życia. Nas mogli w każdej chwili po prostu zbombardować. Było bardzo strasznie. To był jedyny transport tego dnia. Trzeba było szybko się zbierać. To była decyzja, żeby ratować życie swoje i dziecka, żeby wyjechać i pomagać innym wyjeżdżać".

Jak zaznaczyła Wiktoria, będąc już w Płocku cały czas otrzymuje wiele telefonów od osób, które próbują wydostać się z Ukrainy i są w drodze do Polski. "Dziś jedzie autobus z moimi uczniami z rodzicami. Mam nadzieję, że oni dojadą i będziemy tu znów, jak rodzina. Ja uczyłam te dzieci od małego. Znam te wszystkie polskie i ukraińskie rodziny" - podkreśliła.

Wiktoria i Natalia mówiły, że w Ukrainie brakuje obecnie podstawowych artykułów, w tym żywności i leków, nie pracują sklepy i banki.

"Jeżeli armia ukraińska zwycięży, to my wrócimy i będziemy odbudowywać wszystko" - zapewniła Wiktoria. Natomiast o początku wojny na Ukrainie mówiła: "Ja obudziłam się, słyszałam wybuchy i myślałam, że to jest sen. To było straszne przeżycie, bo zaczęła się wojna".

Obie kobiety dziękowały za pomoc okazywaną przez Polskę i Polaków, w tym mieszkańców i władz Płocka, Ukrainie i obywatelom tego państwa. Podkreślały, że Ukraińcy walczą i nie tracą ducha. Apelowały o każdy gest wsparcia. "Zło chce zrobić ruinę, nie tylko niszcząc budowle, ale także w naszych sercach" - powiedziała Natalia. I dodała: "Trzeba wyrzucić zło z naszej ziemi. Trzeba walczyć".

Prezydent Płocka wyjaśnił, że przybywający do tego miasta uchodźcy z Ukrainy znajdą zakwaterowanie m.in. w obiektach należących do samorządu. "Jeżeli będzie taka potrzeba, do dyspozycji będzie bursa oraz internaty. Będę także rozmawiał z uczelniami wyższymi, ażeby udostępniły akademiki. W tej chwili mamy przygotowanych kilkaset miejsc" - oświadczył Nowakowski.

Wspomniał jednocześnie, że oprócz zakwaterowania, uchodźcom zapewnione zostanie wyżywienie i pomoc psychologiczna, a w przypadku dzieci dodatkowo opieka edukacyjna i nauka w szkołach.

"Natalia i Wiktoria zadeklarowały pomoc w koordynowaniu działań związanych z pomocą dla uchodźców. W ratuszu od poniedziałku rozpocznie prace specjalny punkt, do którego uchodźcy będą mogli się zgłaszać" - podkreślił Nowakowski.

Jak przypomniał, w różnych miejscach w Płocku, także w Urzędzie Miasta, przyjmowane są dary, w tym żywność i środki medyczne, które będą sukcesywnie przekazywane do miasta partnerskiego Żytomierz. "Jeżeli uzbieramy tych darów ciężarówkę, to wtedy, pewnie pod koniec najbliższego tygodnia, wyruszy ona w stronę granicy ukraińskiej" - dodał Nowakowski.

Urząd Miasta Płocka poinformował, że od niedzieli "w geście solidarności z walczącą Ukrainą" każdego dnia w południe z ratuszowej wieży hejnalista będzie grał hymn Ukrainy.

Żytomierz, z którym Płock współpracuje od 2013 r., należy do najstarszych miast Ukrainy. Jest zarazem największym skupiskiem obywateli polskiego pochodzenia na Ukrainie - ok. 40 tys. To właśnie w Żytomierzu znajduje się zabytkowy polski cmentarz, po nekropoliach Łyczakowskiej we Lwowie i na Rossie w Wilnie jeden z największych poza granicami naszego kraju. Spoczywają tam m.in. rodzice Ignacego Paderewskiego oraz rodzina Stanisława Moniuszki.