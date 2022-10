Do Poznania trafi ponad 760 tys. tabletek jodku potasu

Ponad 760 tysięcy tabletek jodku potasu trafi jeszcze w tym tygodniu do Poznania – podał w środę poznański magistrat. Tabletki zostaną przekazane do szkół na terenie całego miasta.

Specjaliści podkreślają, że obecnie w Polsce nie ma zagrożenia radiacyjnego - nie należy więc przyjmować jodku potasu na własną rękę.

764 tys. tabletek trafi do Poznania do piątku. To część puli przeszło 5,3 mln sztuk preparatu, jaka została przeznaczona dla całej Wielkopolski.

Urząd Miasta Poznania poinformował, że opracowuje szczegółowy plan dystrybucji leku, w tym także sposobu weryfikacji odbiorców.

W najbliższych dniach tabletki zostaną przekazane do ponad 130 szkół podstawowych i średnich prowadzonych przez miasto. Razem z nimi do placówek oświatowych trafią też ulotki informacyjne, które dokładnie wyjaśnią, jak dawkować lek, jeśli wystąpi taka potrzeba.

W przypadku sytuacji awaryjnej każdy będzie mógł zgłosić się do szkoły podstawowej w swoim rejonie, lub najbliższej szkoły średniej by dostać tabletkę.

Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa UMP powiedział, że tabletki będą rozdawane mieszkańcom Poznania po wyraźnym sygnale ze strony wojewody. Na razie jednak nie ma takiej potrzeby; Państwowa Agencja Atomistyki informuje, że obecnie na terenie Polski nie występuje zagrożenie radiacyjne.

Tabletki zawierają wysokie stężenie stabilnego jodu. To pierwiastek niezbędny m.in. do prawidłowego działania tarczycy. Po przyjęciu tabletki tarczyca nasyca się zawartym w niej jodem - dzięki temu nie przyjmie i nie będzie gromadzić radioaktywnego jodu w przypadku zagrożenia.

Aby jednak zapewnić skuteczną ochronę, lek należy przyjąć dopiero po ogłoszeniu zagrożenia radiacyjnego - najlepiej w ciągu dwóch do ośmiu godzin. Dawkowanie leku ściśle zależy od wieku. Specjaliści odradzają profilaktyczne łykanie tabletek wcześniej, na własną rękę - nie przyniesie to spodziewanego efektu i może być niebezpieczne dla zdrowia.