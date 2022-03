Do Sejmu wpłynął projekt specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

W poniedziałek po południu do Sejmu wpłynął projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju - wynika z informacji na stronie sejmowej.

W poniedziałek projekt specustawy przyjął rząd.

Jak informował na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki, ustawa ma za zadanie przede wszystkim zaproponować przybyłym do Polski uchodźcom "coś w rodzaju namiastki normalnego życia". Szef rządu zapowiedział, że specustawa zagwarantuje wsparcie finansowe dla Polaków przyjmujących rodziny z Ukrainy (40 zł na dzień, czyli ok. 1200 zł miesięcznie) i że będzie ono wypłacane przez dwa miesiące. Ogłosił, że obywatele Ukrainy otrzymają nr PESEL, a ich pobyt będzie legalny przez 18 miesięcy; ten okres będzie można wydłużyć do 3 lat.