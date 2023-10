Dobre wyniki to nie sygnał, aby spocząć na laurach. Oni to wiedzą

Camdivision to czołowy przedstawiciel Siemens Digital Industries Software w Polsce. Choć firma jest zadowolona ze swoich wyników sprzedaży, nie oznacza to, że nie mogłoby być lepiej - stale szuka nowych klientów na wydarzeniach takich jak katowicki Toolex.

Camdivision to główny przedstawiciel handlowy Siemens Digital Industries Software w Polsce. Przedsiębiorstwo działa w regionie EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka) i od 2007 roku dostarcza kompleksowe rozwiązania w zakresie projektowania (CAD), wytwarzania (CAM), symulacji (CAE) i zarządzania cyklem życia produktu (PLM – Product Lifecyle Management) oparte na produktach firmy Siemens - NX i TEAMCENTER. Camdivision jest także odpowiedzialne za pełną implementację tych rozwiązań, co stanowi około 2/3 udziału w rynku.

Sytuacja w branży jest dobra, ale widać lekką zadyszkę w niektórych sektorach

- Sytuację w branży oceniamy dobrze, natomiast widzimy lekką zadyszkę w niektórych sektorach. Generalnie branża się rozwija - stwierdził technical director w firmie Camdivision Marcin Antosiewicz w rozmowie z WNP.PL.

Przedsiębiorstwo reprezentowane przez Marcina Antosiewicza ma kompetencje w zakresie implementacji pakietów NX CAD/NX CAM, a także specjalistycznych aplikacji związanych z projektowaniem form w technologii Mold Design oraz wykrojników w technologii Progressive Design. Ponadto firma specjalizuje się w programowaniu robotów i tworzeniu zaawansowanych postprocesorów, które uwzględniają symulację ruchu maszyn na podstawie kodu NC.

Klienci szukają rozwiązań, które przyspieszą im pracę

Jak ocenił Marcin Antosiewicz, mimo zawirowań na rynku (pandemia, inflacja, wojna na Ukrainie), firma nie narzeka na swoją sytuację i notuje wzrost sprzedaży oprogramowania.

- Klienci szukają coraz więcej rozwiązań, które przyspieszą im pracę, aby być bardziej konkurencyjnym - wyjaśnił Marcin Antosiewicz.

Camdivision jako pierwsza firma zrealizowała także wdrożenie technologii druku 3D metali i tworzyw sztucznych w Polsce. Ten projekt wykorzystywał pakiety oprogramowania NX CAD/CAM oraz roboty do frezowania i spawania zintegrowane z NX CAM Robotics.

Co stanowi dla dolnośląskiej firmy największe wyzwanie? Mimo wzrostu sprzedaży Marcin Antosiewicz wskazuje w tej kwestii na klientów.

- Szczególne wyzwanie stanowi pozyskanie klientów, dlatego wystawiamy się tutaj na targach Toolex po to, żeby nawiązać kontakt – kiedy już go mamy, to klienci doceniają rozwiązania, które oferujemy - powiedział Marcin Antosiewicz.

